ولفرهامبتون يعلن: خيمينيز تعرض لكسر في الجمجمة وخضع لجراحة

أعلن نادي ولفرهامبتون في بيان رسمي تواجد لاعبه راؤول خيمينيز في المستشفى للراحة بعد إصابته بكسر في الجمجمة خلال مواجهة أرسنال يوم الأحد بعد تدخل من ديفيد لويز.

وقال نص البيان: "راؤول يتواجد حاليا في فترة راحة بعدما خضع لجراحة مساء الأحد في مستشفى لندن".

وواصل "منذ ذلك الحين يرتاح مع رفيقته دانيلا، وسيظل تحت الملاحظة خلال الأيام المقبلة أثناء تعافيه".

وأكمل "النادي يرغب في شكر الطاقم الطبي في ارسنال والسلطات الصحية في لندن وطاقم المستشفى والجراحين الذين ساعدوا كثيرا باستجابتهم السريعة ومهارتهم في علاج اللاعب في الوقت المناسب".

وأتم "النادي يرغب في منح راؤول وعائلته المساحة المناسبة والخصوصية قبل منح أي تحديث جديد بخصوص حالته".

وتعرض خيمينيز للإصابة في بداية مباراة فريقه ضد أرسنال في الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد، وتوقف اللقاء لما يقرب من 10 دقائق لعلاجه.

وفاز ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 على أرسنال ليرفع رصيده من النقاط إلى 17 نقطة في المركز السادس.