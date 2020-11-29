خبر في الجول – تواصل مع رمزي للانضمام لـ يونس وقاسم والعندليب في لجنة الكرة بالزمالك

تواصلت لجنة إدارة الزمالك مع نجم الفريق السابق، أحمد رمزي، للانضمام للجنة الكرة بالزمالك.

وتضم اللجنة في عضويتها كما أعلن أحمد بكري رئيس لجنة إدارة النادي، أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة تواصلت مع "رزة" الموجود حاليا في الكويت، لاستطلاع رأيه في الانضمام للجنة.

وترغب اللجنة في انضمام رمزي للجنة الكرة، نظرا لكونه اسم ذو خبرة وجماهيري.

خلال الساعات المقبلة سيتم حسم المناصب بشكل رسمي، لكن من المنتظر أن يكون أيمن يونس رئيسا للجنة، وأشرف قاسم مشرفا على الكرة، وعبد الحليم علي مديرا للكرة

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة"

وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب".

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن المجلس المؤقت الذي يقود الزمالك، خلفا لمجلس إدارة الزمالك الموقوف بسبب مخالفات مالية.

وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.

وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.