شكوك حول لحاق دي خيا بلقاء سان جيرمان

يتمنى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن يلحق حارسه دافيد دي خيا بلقاء باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

واستبدل دي خيا خلال مباراة يونايتد ضد ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي، بعد تعرضه لإصابة في الشوط الأول.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تلقى دي خيا ضربة فوق الركبة مباشرة، لذلك أتمنى أن يكون بخير يوم الأربعاء، لكننا لا نعرف".

وأضاف "دعونا نجري فحصا ونتحقق يوم الاثنين من الأمر، لكن دين هندرسون شارك وبدا واثقًا للغاية".

ويواجه يونايتد منافسه باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مباراة ساوثامبتون شهدت الظهور رقم 500 للحارس الإسباني مع الأندية، حيث خاض 416 مباراة مع مانشستر يونايتد بعد 84 مباراة خاضها مع أتلتيكو مدريد.

وحول مانشستر يونايتد تأخره بهدفين إلى فوز ثمين أمام ساوثامبتون ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وخطف مانشستر يونايتد نقاط المباراة بقيادة البديل إدينسون كافاني الذي شارك مع بداية الشوط الثاني.

وأنهى ساوثامبتون الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون رد سجلهما يان بيدناريك في الدقيقة 23 وجيمس وارد براوس في الدقيقة 33.

ومع بداية الشوط الثاني دفع سولشاير بكل من إدينسون كافاني بدلا من جرينوود وهيندرسون بدلا من دافيد دي خيا.

وفي الدقيقة 60 نجح كافاني في صناعة الهدف الأول لبرونو فيرنانديز وتقليص الفارق، قبل أن يضيف كافاني هدف التعادل في الدقيقة 74 من صناعة برونو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 92 خطف إدينسون كافاني نقاط المباراة وأكمل الريمونتادا بهدف ثالث قبل نهاية اللقاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع ولديه مباراة مؤجلة.