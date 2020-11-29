6 رسائل من أمير مرتضى: أتمنى أن أكون رفعت رأس والدي.. سأعود أقوى مما سبق

بعث أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة في الزمالك، بـ 6 رسائل، بعد رحيله عن منصبه، على خلفية إيقاف مجلس إدارة الزمالك للتحقيق في مخالفات مالية.

وكتب أمير عبر تويتر: "اليوم صباحا تم توجيه الشكر لي على المرحلة السابقة، بالتالي اليوم أرحل عن نادي الزمالك بعد ٢٨ شهراً وأعود لمكاني مشجعًا للنادي يومًا ما كان أقصى أحلامي منذ الطفولة هو ارتداء قميص نادي الزمالك والتشرف بتمثيله والفوز معه ببطولات كلاعب ولم تكتب لي".

وأضاف "لكني تشرفت شرف أكبر بالإشراف على فريق الزمالك والنجاح في تحقيق 5 بطولات تسعد جماهيره على مدار عامين ولكن كمسئول، لم يكتب لي الاستمرار ولم اتمكن من استكمال ما بدأته وما تمنيته من تطوير لكن وجودي على رأس منظومة الكرة شرف لا يوازيه شيء".

وأردف "شكرًا لمجلس الادارة وشكراً مرتضى منصور على ثقتك فيا وعلى ما قدمته للزمالك لولاك لما نولت هذا الشرف ، أتمنى أن أكون رفعت رأسك كأحد العاملين في النادي وكإبن قبل أي شيء".

وأكمل "شكرًا لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والادارية والعمال ، تشرفت بالعمل معكم أتمنى التوفيق لكم جميعا وفعلا تشرفت بكل لاعب في هذا الجيل، كنتم رجال استحققتم ما وصلتوا إليه من بطولات وحب واحترام من جماهيركم".

وأوضح "جماهير نادي الزمالك بدأت علاقتنا في مساحة من الشك في قدرتي على النجاح ونجحنا كفريق كرة القدم في اسعادكم في أوقات كثيرة بدعمكم وثقافتكم وحبكم للكيان مكسبي الكبير هو ثقتكم في واحترامكم لي كل كلمات الشكر لا تكفي وأرجو تقبلوا اعتذاري عن أي تقصير وأتمنى أن أكون عند حسن الظن".

وأتم "أتمنى كل التوفيق لمن سيقود النادي ولمن سيخلفني في إدارة كرة القدم من اليوم سأدعم الفريق كمشجع و سأعود يوما ما ولكن أقوى مما سبق".

وودع أمير مرتضى منصور لاعبي الزمالك اليوم الأحد، ليعلن رحيله عن منصبه كمشرف عام على الكرة في النادي.

وعلم FilGoal.com أن أمير مرتضى اجتمع مع لاعبي الزمالك داخل غرف خلع الملابس على هامش مران اليوم الأحد، قبل أن يخبرهم برحيله عن منصبه.

وسادت أجواء الود داخل غرف خلع الملابس مع مطالب من اللاعبين لأمير مرتضى بالاستمرار معهم، ولكن في النهاية الأخير أخبرهم برحيله وتمنى لهم التوفيق، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وعبر أمير مرتضى عن سعادته الكبيرة بتواجده مع لاعبي الزمالك كمشرف على الكرة في الفترة الماضية، وطالب اللاعبين بالتركيز وتحقيق البطولات مع النادي.

وتولى أمير مرتضى منصب المشرف العام على الكرة في الزمالك في يوليو من عام 2018.

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة"

وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب".

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن المجلس المؤقت الذي يقود الزمالك، خلفا لمجلس إدارة الزمالك الموقوف بسبب مخالفات مالية.

وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.

وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.