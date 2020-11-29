الثالثة على التوالي.. أرسنال يخسر على ملعبه مجددا في الدوري الإنجليزي بثنائية وولفرهامبتون

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 23:53

كتب : FilGoal

أرسنال - وولفرهامبتون

سقط أرسنال على ملعبه للمرة الثالثة على التوالي هذا في الدوري الإنجليزي وخسر أمام وولفرهامبتون.

وفاز وولفرهامبتون على أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح بيدرو نيتو التسجيل في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل جابرييل سريعا لأرسنال.

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ونجح دانييل بودينس في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وكان راؤول خيمينيز قد استبداله مبكرا في الدقيقة 15 بعد إصابة قوية تعرض لها في أول 5 دقائق بعد اصطدام رأسه برأس ديفيد لويز مدافع أرسنال.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ساوثامبتون صاحب المركز الخامس.

أما أرسنال فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر ولم يحصد سوى نقطة واحدة في أخر ثلاث مباريات.

ويحل أرسنال ضيفا على توتنام في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي أرسنال وولفرهامبتون
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