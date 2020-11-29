رغم الصدارة.. مورينيو: لسنا في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 21:57

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن فريقه بعيد عن سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم تصدره جدول الترتيب.

وقال مورينيو عقب مواجهة تشيلسي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "لسنا حتى في سباق الفوز بلقب الدوري".

وأضاف "نحن مجرد مُهر صغير في سباق الخيول".

أخبار متعلقة
في مباراة غاب عنها الأهداف.. توتنام يحتفظ بصدارة إنجلترا بالتعادل مع تشيلسي وفاة بابا ديوب نجم منتخب السنغال السابق ميلان يواصل الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك فيورنتينا

وأكمل "غرفة ملابس الفريق ليست سعيدة بما حدث اليوم، ولكن هذا هو أفضل شيء".

وأتم تصريحاته "نحن لسنا سعداء بسبب التعادل مع تشيلسي، وهذا تغيير شامل في عقلية وشخصية الفريق أننا غير سعداء بالتعادل في ستامفورد بريدج".

وتعادل توتنام خارج ملعبه مع تشيلسي سلبيا ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ليتقاسم توتنام صدارة الدوري برصيد 21 نقطة مع ليفربول، متفوقا عليه فقط بفارق الأهداف.

مورينيو توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
العطار لـ في الجول: قرار المد للخماسية في يد فيفا.. وننشر اللائحة بنهاية يوم الإثنين 10 دقيقة | مصر
رغم الصدارة.. مورينيو: لسنا في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمرو الجنايني لـ في الجول: اللائحة ستنقل الكرة المصرية لآفاق جديدة 31 دقيقة | مصر
حوار في الجول – محمد فضل: حققنا الكثير من الإنجازات.. ولم أحدد خطوتي المقبلة 39 دقيقة | مصر
بمشاركة إكرامي ورمضان وفتحي.. بيراميدز يفوز على سموحة وديا 46 دقيقة | الدوري المصري
رسائل نارية من مرتضى منصور: لقب إفريقيا سُرق من الزمالك 49 دقيقة | مصر
منافس الزمالك لـ في الجول: حزين لعدم حضور بطل جيبوتي.. الأبيض فريق كبير ونسعى للمفاجأة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
في مباراة غابت عنها الأهداف.. توتنام يحتفظ بصدارة إنجلترا بالتعادل مع تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك