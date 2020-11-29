رغم الصدارة.. مورينيو: لسنا في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن فريقه بعيد عن سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم تصدره جدول الترتيب.

وقال مورينيو عقب مواجهة تشيلسي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "لسنا حتى في سباق الفوز بلقب الدوري".

وأضاف "نحن مجرد مُهر صغير في سباق الخيول".

وأكمل "غرفة ملابس الفريق ليست سعيدة بما حدث اليوم، ولكن هذا هو أفضل شيء".

وأتم تصريحاته "نحن لسنا سعداء بسبب التعادل مع تشيلسي، وهذا تغيير شامل في عقلية وشخصية الفريق أننا غير سعداء بالتعادل في ستامفورد بريدج".

وتعادل توتنام خارج ملعبه مع تشيلسي سلبيا ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ليتقاسم توتنام صدارة الدوري برصيد 21 نقطة مع ليفربول، متفوقا عليه فقط بفارق الأهداف.