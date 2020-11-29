عمرو الجنايني لـ في الجول: اللائحة ستنقل الكرة المصرية لآفاق جديدة

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 21:41

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني

يرى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أن لائحة الاتحاد الجديدة تنقل الكرة المصرية لآفاق جديدة.

وقال الجنايني لـ FilGoal.com بعد إقرار اللائحة: "تم إقرار اللائحة ببعض التعديلات. عرس ديمقراطي محترم، ووصلنا للائحة تليق بالكرة المصرية وتنقلها إلى آفاق جديدة".

وأضاف "أهم بنود اللائحة هي إقرار رابطة الأندية المحترفة بذمة مالية منفصلة عن الاتحاد ليس بشكلها السابق".

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وشدد "الروابط سيتم إنشائها للدوري الممتاز والقسم الثاني، بتقسيم أكثر من عادل من وجهة نظري".

وأتم "لا أعرف ما سيحدث بعد انتهاء مدة اللجنة الخماسية غدا. رسميا وبالورق تنتهي فترتنا يوم الإثنين".

أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، أغلب بنود اللائحة الجديدة في اجتماعها اليوم الأحد.

وشكلت الجمعية العمومية لجنة تضم جمال عويس رئيس نادي الواسطى، وطارق السيد رئيس نادي الترسانة، وعلي سليم رئيس نادي بني سويف، وأحمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي، لصياغة التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية.(طالع التفاصيل)

عمرو الجنايني اتحاد الكرة
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