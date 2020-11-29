حوار في الجول – محمد فضل: حققنا الكثير من الإنجازات.. ولم أحدد خطوتي المقبلة

يرى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة حتى غدا الإثنين، أن اللجنة حققت الكثير من الإنجازات، أهمها إقرار اللائحة.

فضل تحدث في حوار خاص مع FilGoal.com عن فترة اللجنة الخماسية، وهكذا كانت تصريحاته.

"موسم كان صعبا جدا، لكن الأهلي والزمالك وصلا لدوري الأبطال وأبارك للأهلي وهارد لك للزمالك، وكذلك لبيراميدز في الكونفدرالية، حققنا الكثير من الإنجازات. فزنا بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما ودشننا تقنية الفيديو".

"أرى أن تقييم اللجنة يعود للرأي العام والنقاد والجماهير، رأينا الكثير من الانتقادات. أي مشكلة كان يقال اسم محمد فضل. هذه ضريبة العمل العام. أشكر كل الأندية، وتحديدا الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون، مستواهم المحترم عاد على المنتخب والكرة المصرية. أعتذر عن أي تقصير للأندية والجماهير".

"كان من الصعب جدا استمرار الدوري، وكنا الدولة الوحيدة التي أعادت الدوري بكل أقسامه ورأينا النتيجة، نجاح للكرة المصرية، شكرا للمجلس السابق كذلك ونريد تسليم المهمة للمجلس القادم بأفضل شكل".

"كان هناك مطالبات باستمرارنا حتى الدورة الأولمبية المقبلة، ولكن إن شاء الله سيكون هناك انتخابات تأتي بالأصلح".

"لم أحدد ما سأفعل بعد انتهاء مدة اللجنة، سأستريح قليلا وعادة أنا لا أخطط للأمور وأترك كل الأمور على الله وأنا مطالب بأن أجتهد. ليس الأهم أن يحبك الناس، لكن الأهم أن يحترموك".

"الاتحاد الإفريقي قال إنه كان محظوظا بإقامة النهائي في مصر. لم نسع لاستضافة كأس السوبر الإفريقي، ولكنه منحنا إياها. مصر دولة قوية جدا تنظيميا وعلى كل الأصعدة"ظ.

"السوبر الإفريقي 10 ديسمبر وسيتم تحديد مكانه خلال 72 ساعة".

أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، أغلب بنود اللائحة الجديدة في اجتماعها اليوم الأحد.

وشكلت الجمعية العمومية لجنة تضم جمال عويس رئيس نادي الواسطى، وطارق السيد رئيس نادي الترسانة، وعلي سليم رئيس نادي بني سويف، وأحمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي، لصياغة التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية. (طالع التفاصيل)