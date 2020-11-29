بمشاركة إكرامي ورمضان وفتحي.. بيراميدز يفوز على سموحة وديا

حقق نادي بيراميدز الفوز وديا على سموحة ضمن استعدادات الفريقين لبطولة الدوري الممتاز بمشاركة التدعيمات الجديدة.

وتغلب بيراميدز على سموحة بهدفين مقابل هدف واحد على استاد الدفاع الجوي ليحقق انتصاره الثاني وديا.

وسجل ثنائية بيراميدز في المباراة كل من نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن، بينما سجل حسام حسن هدف سموحة الوحيد من ركلة جزاء.

وشارك شريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي ومحمود وادي في المباراة.

وجاء تشكيل بيراميدز الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي

الوسط: دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

الهجوم: رمضان صبحي - محمود وادي

وشارك في الشوط الثاني كل من مهدي سليمان ودودو الجباس وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وطارق طه ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وعمر العيوني.