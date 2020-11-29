منافس الزمالك لـ في الجول: حزين لعدم حضور بطل جيبوتي.. الأبيض فريق كبير ونسعى للمفاجأة

أعرب توكومو ماجيدوم مدرب جازيل بطل تشاد عن حزنه بسبب عدم قدوم نادي سياف بطل جيبوتي ضمن مباريات الدور 64 من دوري أبطال إفريقيا.

ويتأهل الفائز بتلك المباراة لمواجهة الزمالك في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ماجيدوم لـ FilGoal.com: "حزين لعدم مجئ نادي سياف الجيبوتي، لأننا حضرنا لهذه المباراة جيدا".

وشدد "كنت أتمنى أن تلعب المباراة ويحضر المنافس، لكن الآن سنركز على مواجهة الزمالك".

ويلعب جازيل التشادي أمام الزمالك في دور الـ32 نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف مدرب جازيل "مواجهة الزمالك ستكون صعبة بكل تأكيد حتى بعد خسارة نهائي البطولة منذ يومين".

وشدد "يظل الزمالك فريق كبير ومعروف في إفريقيا ولديه تاريخ كبير ودائما ما يمتلك لاعبين مميزين".

وأتم تصريحاته "لدينا شهر على المباراة لذلك نمتلك وقت كافي للاعداد وهدفنا هو تحقيق المفاجأة والتأهل لدور المجموعات".

وكان الزمالك قد حصل على وصافة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بالخسارة بهدفين مقابل هدف واحد أمام الأهلي.