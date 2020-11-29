في مباراة غاب عنها الأهداف.. توتنام يحتفظ بصدارة إنجلترا بالتعادل مع تشيلسي

احتفظ توتنام بصدارة الدوري الإنجليزي مناصفة مع ليفربول بعدما عاد من ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي بتعادل سلبي مع الفريق الأزرق في الجولة العاشرة من المسابقة.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 21 في الصدارة بالتساوي مع ليفربول وبفارق الأهداف فقط عنه.

بينما وصل تشيلسي إلى النقطة 19 في المركز الثالث.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى.

بدأ تشيلسي بالسيطرة على اللعب وحاول تسجيل هدف التقدم ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى هوجو لوريس حارس توتنام.

ورد توتنام بمحاولات غير مكتملة في منتصف الشوط الأول.

في الشوط الثاني بادر تشيلسي بالمحاولات الهجومية وهدد رييس جيمس المرمى الأبيض بعرضية خطيرة لكن تامي أبراهام قابلها برأسية ذهبت بعيدا.

ثم أرسل الظهير الأيسر بين تشيلويل عرضية وصلت إلى النجم المغربي حكيم زياش الذي سدد الكرة أعلى العارضة.

ودفع جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام بالثلاثي جيوفاني لو سيلسو وبين دايفيز ولوكاس مورا بدلا من ندومبيلي وبيرجوين وسون هيونج مين، من أجل تنشيط الهجوم.

أما فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي دفع بكل من كريستيان بوليسيتش وأوليفييه جيرو وكاي هافيرتز بدلا من تيمو فيرنر وزياش وتامي أبراهام.

وكاد جيرو أن يسجل هدف فوز تشيلسي في الدقائق الأخيرة بعدما وصلت الكرة له داخل منطقة الجزاء وحاول وضعها من أعلى مواطنه لوريس الذي أمسك بالكرة.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في دربي لندن.