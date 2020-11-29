وفاة بابا ديوب نجم منتخب السنغال السابق

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 20:07

كتب : FilGoal

بابا بوبا ديوب

توفي بابا بوبا ديوب نجم منتخب السنغال السابق بعد معاناة من المرض عن عمر يناهز 42 عاما.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن وفاة بوبا ديوب جاء بسبب مرض وراثي يصيب الأعصاب والعظام وأنسجة الجسم.

بابا بوبا ديوب لاعب وسط السنغال السابق كان أحد نجوم الجيل الذهبي لأسود التيرانجا الذي شارك في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

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وكان صاحب هدف فوز السنغال التاريخي على فرنسا حامل لقب كأس العالم 1998 في المباراة الافتتاحية لمونديال 2002.

ولعب بوبا ديوب للعديد من الأندية الأوروبية أبرزها نيوشاتيل السويسري ولينس الفرنسي وفولام وبورتسموث ووست هام وبريمنجهام في إنجلترا.

منتخب السنغال بابا بوبا ديوب
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