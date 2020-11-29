منافس الأهلي - سونيديب يهزم بطل الصومال في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال إفريقيا

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 19:20

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - الأهلي - الزمالك

نجح نادي سونيديب بطل النيجر في تحقيق الفوز على ملعبه في ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب سونيديب على مقديشو بطل الصومال بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر.

ويلعب المتأهل من تلك المباراة أمام الأهلي حامل اللقب في دور الـ 32 نهاية شهر ديسمبر.

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وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، لكن نجح بطل النيجر في تسجيل هدفين في الشوط الثاني.

وسجل سونيديب هدفيه في الدقيقتين 63 و74، ويقام لقاء الإياب في الصومال الأسبوع المقبل.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز بنسخة 2020 على حساب الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة.

منافس الأهلي دوري أبطال إفريقيا سونيديب مقديشو
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