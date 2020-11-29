رسالة من باتشيكو للاعبي الزمالك: لن نقف عند خسارة إفريقيا.. كنتم الأفضل

وجه جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رسالة إلى لاعبي فريقه على هامش المران الجماعي وذلك بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وقال باتشيكو خلال جلسته مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي: "كنتم على قدر المسؤولية وأديتم بشكل طيب في نهائي إفريقيا ولكن الفوز لم يكن حليفا لكم".

وأضاف المدرب البرتغالي "لن نقف عند هذا الأمر، سنواصل العمل بقوة من أجل القادم وأمامنا تحديات قوية وأهداف لابد من تحقيقها، أثق فيكم جميعا

وأكمل "كنتم الأفضل والأجدر، ولكنها كرة القدم بها فائز وخاسر، ولم يكن يومنا ولكن كنا أصحاب السيطرة والريادة داخل البساط الأخضر

وعقب ذلك طالب اللاعبين بالانتظام في التدريبات، ومواصلة العمل بقوة استعدادا للفترة المقبلة.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.