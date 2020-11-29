ريمونتادا كافاني تقود مانشستر يونايتد لفوز قاتل أمام ساوثامبتون

حول مانشستر يونايتد تأخره بهدفين إلى فوز ثمين أمام ساوثامبتون ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وخطف مانشستر يونايتد نقاط المباراة بقيادة البديل إدينسون كافاني الذي شارك مع بداية الشوط الثاني.

وأنهى ساوثامبتون الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون رد سجلهما يان بيدناريك في الدقيقة 23 وجيمس وارد براوس في الدقيقة 33.

ومع بداية الشوط الثاني دفع سولشاير بكل من إدينسون كافاني بدلا من جرينوود وهيندرسون بدلا من دافيد دي خيا.

وفي الدقيقة 60 نجح كافاني في صناعة الهدف الأول لبرونو فيرنانديز وتقليص الفارق، قبل أن يضيف كافاني هدف التعادل في الدقيقة 74 من صناعة برونو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 92 خطف إدينسون كافاني نقاط المباراة وأكمل الريمونتادا بهدف ثالث قبل نهاية اللقاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع ولديه مباراة مؤجلة أما ساوثامبتون تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الخامس.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على وست هام في مباراة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.