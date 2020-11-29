التشكيل – مورينيو يتحدى لامبارد بثلاثي ناري.. وزياش يقود آمال تشيلسي ضد توتنام
الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 17:46
كتب : FilGoal
أعلن تشيلسي وتوتنام عن تشكيلهما لقمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
فرانك لامبارد مدرب أصحاب الأرض يعول على حكيم زياش في قيادة آمال البلوز الهجومية، حيث ضم التشكيل:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: ريس جيمس – تياجو سيلفا – كيرت زوما – بن تشيلويل
الوسط: نجولو كانتي – ماتيا كوفاسيتش – ماسون ماونت – حكيم زياش
الهجوم: تامي أبراهام – تيمو فيرنر
أما جوزيه مورينيو القادم بعد انتصار هام على مانشستر سيتي، فضم تشكيله معظم نجومه، إلا أنه يتميز بدكة هجومية قوية للغاية.
حراسة المرمى: هوجو لوريس
الدفاع: سيرجي أورييه – جو رودون – إريك داير – سيرخيو ريجيليون
الوسط: إريك هويبرج – موسى سيسوكو – تانجي ندومبيلي
الهجوم: إريك بيرجوين – سون هيونج مين – هاري كين