التشكيل – مورينيو يتحدى لامبارد بثلاثي ناري.. وزياش يقود آمال تشيلسي ضد توتنام

أعلن تشيلسي وتوتنام عن تشكيلهما لقمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

فرانك لامبارد مدرب أصحاب الأرض يعول على حكيم زياش في قيادة آمال البلوز الهجومية، حيث ضم التشكيل:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ريس جيمس – تياجو سيلفا – كيرت زوما – بن تشيلويل

الوسط: نجولو كانتي – ماتيا كوفاسيتش – ماسون ماونت – حكيم زياش

الهجوم: تامي أبراهام – تيمو فيرنر

أما جوزيه مورينيو القادم بعد انتصار هام على مانشستر سيتي، فضم تشكيله معظم نجومه، إلا أنه يتميز بدكة هجومية قوية للغاية.

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: سيرجي أورييه – جو رودون – إريك داير – سيرخيو ريجيليون

الوسط: إريك هويبرج – موسى سيسوكو – تانجي ندومبيلي

الهجوم: إريك بيرجوين – سون هيونج مين – هاري كين