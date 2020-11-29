الأهلي: صرف مكافآت دوري الأبطال قبل السوبر الإفريقي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا لاعتماد آلية صرف مكافآت فوز الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأشار خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي "هناك اجتماع لمجلس الإدارة بعد قليل، وبصدد صرف مكافآت جيدة للاعبين".

وأوضح عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "لائحة المكافآت تشمل أيضا اللاعبين والإداريين، وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز واستعادة اللقب الغائب منذ سنوات".

وأشار "صرف المكافآت خلال أيام قليلة، بالتأكيد سيكون قبل مباراة السوبر الإفريقي".

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال بالفوز على الزمالك 2-1 على ستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي يوم 10 ديسمبر المقبل في كأس السوبر الإفريقي.