الأهلي: صرف مكافآت دوري الأبطال قبل السوبر الإفريقي

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 16:00

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا لاعتماد آلية صرف مكافآت فوز الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأشار خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي "هناك اجتماع لمجلس الإدارة بعد قليل، وبصدد صرف مكافآت جيدة للاعبين".

وأوضح عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "لائحة المكافآت تشمل أيضا اللاعبين والإداريين، وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز واستعادة اللقب الغائب منذ سنوات".

أخبار متعلقة
قمصان: الأهلي كامل العدد أمام الاتحاد.. وموسيماني راهن على معاناة الزمالك بدنيا ربيعة: صفقات الأهلي فرصة لتقليل إصابات خط الدفاع مدرب الأهلي: نستحق اللقب عن جدارة.. البطولة ليست مباراة الزمالك فقط عبد الحفيظ: تأجيل صفقة سيرينو وارد.. ونعمل على رحيل بعض المحترفين من الأهلي

وأشار "صرف المكافآت خلال أيام قليلة، بالتأكيد سيكون قبل مباراة السوبر الإفريقي".

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال بالفوز على الزمالك 2-1 على ستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي يوم 10 ديسمبر المقبل في كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – المصري يرفع اسمي حسين رجب وأبو سليمة من قائمته الأولى 2 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: صرف مكافآت دوري الأبطال قبل السوبر الإفريقي 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إنجلترا - ساوثامبتون (0) (0) مانشستر يونايتد.. جرينوود يهدر فرصة خطيرة 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف خطاب الأوليمبية الذي منع حضور أحمد مرتضى لعمومية اتحاد الكرة 33 دقيقة | مصر
قمصان: الأهلي كامل العدد أمام الاتحاد.. وموسيماني راهن على معاناة الزمالك بدنيا 54 دقيقة | مصر
الزمالك يقدم بلاغا رسميا ضد "المتنمرين" على شيكابالا 55 دقيقة | مصر
عمومية اتحاد الكرة تُقر زيادة الأعضاء إلى 134 عضوا 56 دقيقة | مصر
تشكيل مانشستر يونايتد – جرينوود أساسي ورباعي في الوسط أمام ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك