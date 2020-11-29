الزمالك يقدم بلاغا رسميا ضد "المتنمرين" على شيكابالا

كشف الزمالك اليوم الأحد تقديم مجلس إدارته بلاغا رسميا ضد ما وصفهم بـ"الجماهير الخارجة عن النص والتي تنمرت ضد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق".

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وأوضح الزمالك أنه دعم البلاغ بفيديوهات مطالبا بعقاب أصحاب الوقائع المختلفة.

وهاجم أفراد لاعب الزمالك بفيديوهات وصور متداولة في مواقع التواصل الإجتماعي.

وأدان الأهلي الهجوم على شيكابالا وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي إنه يرفض تماما إهانة وتجريح أي شخص، مشيرا "مهما كان حجم التجاوز من الجمهور، يجب على اللاعب والمسؤول ضبط النفس وعدم الرد". (اقرأ تصريحاته كاملة)

وأصدر الأهلي بيانا شدد فيه على رفضه توجيه إساءة لأي عنصر في المنظومة الرياضية. (التفاصيل)

وشارك شيكابالا في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة وسجل هدف الزمالك في مباراة حسمها الأهلي بنتيجة 2-1.