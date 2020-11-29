بيان – الخطيب: نرفض الإساءة لكل عناصر اللعبة.. وندعو لبدء صفحة جديدة بين الأندية

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكافة مؤسسات الدولة التي تحملت مسئولياتها من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مصر.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي وعلى لسان محمود الخطيب رئيس النادي، لتوجيه الشكر للدولة، ولطلب فتح صفحة جديدة بين جماهير كل الفرق المصرية.

وجاء البيان كالتالي:

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكافة مؤسسات الدولة التي تحملت مسئولياتها من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مصر، وأن تخرج هذه المباراة بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للبلاد، بالرغم من الضغوط التي أحاطت بها لفترة ليست بقصيرة.

ووجه رئيس الأهلي التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون العبء الأكبر في كافة المناسبات؛ من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية.

كما خص بالتحية فريقي الأهلي والزمالك اللذين بذلا جهدًا كبيرًا منذ انطلاق المسابقة حتى وصلا للمباراة النهائية؛ لتضمن مصر كأس البطولة أيًا كان الفريق الفائز، وهو شيء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين.

وأشار محمود الخطيب إلى ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، معلنًا رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر؛ سواء كان لاعبًا أو مدربًا، أو مسؤولا، أيًا كان موقعه؛ خاصًة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد؛ لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعني نهاية العالم، ولا بد أن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع.

وطالب رئيس الأهلي كل الجماهير بانتماءاتها المختلفة طي صفحة أي إساءات سابقة صدرت من البعض، ويجب أن نسمو فوقها، وبلادنا تحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قياداتها؛ للنهوض بها وتحقيق كل الطموحات، بل ولا بد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة؛ لأنها أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة.

وختامًا، جدد محمود الخطيب تهنئته لأعضاء وجماهير الأهلي، مؤكدًا على تقديره الخالص لدعمهم ومساندتهم للنادي طوال الفترات الماضية.

كان الأهلي قد توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة بعد الفوز على الزمالك بعد هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.