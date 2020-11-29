تشكيل مانشستر يونايتد – جرينوود أساسي ورباعي في الوسط أمام ساوثامبتون

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون.

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على ساوثامبتون في ملعب سانت ميري بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

واعتمد سولشاير على طريقة 4-4-2 بنظام "الدياموند"، فيما دفع بالشاب ميسون جرينوود إلى جوار ماركوس راشفورد في خط الهجوم.

ويغيب الفرنسي بول بوجبا عن قائمة المباراة للإصابة، بينما يتواجد إدينسون كافاني على دكة البدلاء.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور لينديلوف – هاري ماجواير – أليكس تيليس

الوسط: نيمانيا ماتيتش – دوني فان دي بيك – فريد – برونو فيرنانديش

الهجوم: ماركوس راشفورد – ميسون جرينوود

تشكيل ساوثامبتون:

حراسة المرمى: أليكس ماكارثي

الدفاع: كايل ووكر بيترز – يانيك فيسترجارد – يان بيدناريك – ريان بيرتراند

الوسط: أوريول روميو – جيمس وارد براوز – ستيورات أرمسترونج – موسى دجينيبو – ثيو والكوت

الهجوم: تشي آدامز