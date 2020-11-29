ربيعة: صفقات الأهلي فرصة لتقليل إصابات خط الدفاع

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 13:44

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي

حدد رامي ربيعة لاعب الأهلي ميزة من تدعيم صفوف الفريق بصفقتين جديدتين لترميم الدفاع بضم بدر بانون من الرجاء البيضاوي وأحمد رمضان بيكهام من وادي دجلة.

صرح ربيعة عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "بانضمام بانون وبيكهام مع تواجدي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولي، ستكون المنافسة جيدة، والمشاركة للأفضل، كما أن التدوير يقلل الإصابات".

وأوضح "موسيماني تحدث معي بشكل جيد، فهو لا يريد تغيير النظام الذي بدأ به مع الفريق وكنت حينها مصابا، لذا يوظفني في التدريبات كلاعب وسط وظهير أيمن وشاركت معه في مباراة الكأس، لا مشكلة في توظيفي بأي مركز، الأهم تواجدي في الملعب".

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واستطرد "موسيماني حدد سيناريو لقاء الزمالك في نهائي الأبطال، لقد شاركت كلاعب وسط بين عمرو السولية وحمدي فتحي لإيقاف الاندفاع الهجومي والكرات الطويلة للزمالك بحيث أكون ليبرو بين خطي الوسط والدفاع".

وواصل ربيعة "هذا اللقب انتظره الجماهير واللاعبون على مدار 7 سنوات، لقد خسرنا النهائي مرتين، وهو أمر غير معتاد في الأهلي، لذا اللاعبون كان عليهم ضغوط الفترة الماضية، أثرت علينا في أرض الملعب".

وأشار "الزمالك أدى مباراة رائعة، إنه نهائي يليق بالفريقين في ظل الندية، وسعيد بالمستوى الذي وصل إليه الفريقان، أتمنى الاستمرارية للأهلي باعتباري لاعبا بين صفوفه".

وأتم تصريحاته " هناك لاعبون حققوا البطولة لأول مرة، أنا وسعد سمير ووليد سليمان فزنا باللقب 3 مرات وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، لأنه تنتظرنا تحديات أخرى في كأس مصر والسوبر الإفريقي".

كان الأهلي قد توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة بعد الفوز على الزمالك في النهائي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.

نهائي القرن رامي ربيعة الأهلي
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