خضيرة: لن أفسخ عقدي مع يوفنتوس.. وانتقالي إلى إنجلترا خيار مطروح

نفى سامي خضيرة لاعب يوفنتوس أن يكون بصدد فسخ عقده مع ناديه بعد خروجه من حسابات المدرب أندريا بيرلو.

وصرّح خضيرة عبر محطة ZDF الألمانية: "يوفنتوس لم يعرض عليّ فسخ العقد بشكل مبكر، ولم يتم التطرق إلى أي تسويات مادية".

واعترف: "الدوري الإنجليزي خيار مطروح بالنسبة لي لو أتتني الفرصة، فأنا أحب الدوري الإنجليزي".

وعن علاقته بـ جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي مدربيه السابقين: "لم ينقطع اتصالي بهما أبدا منذ وقتي في ريال مدريد".

وأوضح: "عندما أرحل، أريد من يوفنتوس وجماهيره أن يتذكروني كلاعب عظيم".

وأتم: "لست غاضبا من قرارات بيرلو، أتفهم أنه يريد تطبيق طريقته في اللعب".

خضيرة (33 عاما) خرج من حسابات المدرب أندريا بيرلو هذا الموسم، وينتهي عقده مع يوفنتوس الصيف المقبل.

وارتبط اسم خضيرة بالانتقال إلى توتنام هوتسبير أو إيفرتون، إذ يشرف على تدريبهما مورينيو وأنشيلوتي على الترتيب.

ويلعب خضيرة في يوفنتوس منذ انتقاله إليه في صيف 2015 قادما من ريال مدريد مجانا.

وخاض خضيرة 145 مباراة بقميص يوفنتوس، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 13، وساهم في تتويجه بتسعة ألقاب.