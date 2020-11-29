لامبارد: لا يوجد لاعب في تشيلسي بإمكانه تعويض هازارد

اعترف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بعدم امتلاك فريقه لأي لاعب بإمكانه تعويض رحيل إدين هازارد.

وقال هازارد في تصريحات للصحفيين مساء أمس السبت "أعتقد أنه من الصعب مقارنة لاعب واحد بما يملك إدين هازارد من موهبة".

وأضاف "إسهاماته داخل الفريق كانت كبيرة جدا، الأمر نفسه ينطبق مثلا على هاري كين الذي سألتوني عنه كثيرا اليوم بأهدافه وصناعاته. إذا فقد لاعبا مثلهما فعليك أن تجد طريقة للتغلب على ذلك وليس لاعبا واحدا لتعويضه".

لامبارد أتبع "ومع حرمانا من التعاقدات في الموسم الماضي، كان لا بد أن نلجأ للاعبين الصغار للتغلب على الأمر، وأعتقد بأننا خطينا خطوات كبيرة في هذا الصدد".

مدرب تشيلسي أكمل "مع الصفقات الجديدة التي أبرمناها هذا الموسم، فأنا أكره فكرة توصيل فكرة لأي منهم بأن عليه تعويض أو لعب نفس دور هازارد. عليهم أن يركزوا على أنفسهم، وقد منحوا قائمة فريقنا المزيد من الحلول بكل تأكيد".

وواصل "أذكر أول موسم أو اثنين لـ هازارد مع تشيلسي، وكان ظاهرا كم أن هذا اللاعب سيكون هاما بالنسبة للفريق، لكنه أيضا احتاج الوقت كي يصبح هازارد هذا الذي نحبه كلنا حاليا في تشيلسي".

فرانك أكمل "اللاعبون الذين تعاقدنا معهم أيضا يملكون الموهبة والقابلية للتطور ومنح المزيد للفريق، لكن لا بد ألا نضعهم في مقارنات مع هازارد. عليهم أن يتطوروا بشخصيتهم المنفصلة، هازارد كان استثنائيا".

تشيلسي باع إدين هازارد إلى ريال مدريد قبل بداية الموسم الماضي مقابل 88 مليون يورو، لكن اللاعب البلجيكي يقضي أغلب فتراته منذ ذلك الحين مصابا.

وصرف تشيلسي هذا الموسم في فترة الانتقالات الصيفية مبلغ 220 مليون يورو.

ومنذ رحيل هازارد، تعاقد تشيلسي مع تيمو فيرنر، وكريستيان بوليسيتش، وحكيم زياش، وكاي هافيرتز كحلول هجومية بديلة.

لامبارد انتقل للحديث عن حكيم زياش صفقة الفريق الجديد للإشادة به "أحب العمل مع حكيم زياش لأنه يتدرب بشكل جيد. إنه يؤثر على اللاعبين من حوله. يملك المهارة الفردية الكبيرة، ويتدرم في الجيمانيزيوم خلال أوقات إجازته، لذلك فأنا معجب جدا به منذ لحظة وصوله إلى تشيلسي".

وأضاف "لقد أحدث الفارق في كل لحظة منذ وصوله، لذلك فأنا أتوقع من المزيد مع مرور الوقت، فقد تأقلم سريعا مع الدوري وكان هذا أحد أسباب تفكيري في التعاقد معه".

وأتم "رأيت بأن بإمكانه جلب الجديد للفريق من خلال طريقة لعبه، وهذا ما أظهره بالفعل".

ويستعد تشيلسي لمواجهة توتنام في دربي لندن بعد قليل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.