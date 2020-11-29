عاد إلى زعيم الثغر.. الاتحاد يضم عطوة من بيراميدز

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تعاقده مع محمد عطوة قادما من صفوف بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الاتحاد في بيانه أن عطوة وقّع على عقد يربطه بزعيم الثغر لمدة موسمين مقبلين.

ولعب عطوة في بيراميدز لمدة موسم واحد بعد انتقاله إليه قادما من الرائد السعودي بصيف 2019.

ولم يخض عطوة إلا مباراة واحدة بقميص بيراميدز طوال موسم 2019\2020، كانت الأخيرة في الدوري أمام المقاولون العرب.

وسبق لـ عطوة (30 عاما) تمثيل الاتحاد بين يوليو 2016 ويناير 2018، قبل أن ينتقل إلى الرائد السعودي.

وسبق لـ عطوة اللعب في صفوف الترسانة ومصر للمقاصة ببداية مسيرته.

وتعد تلك الصفقة الدفاعية الثانية للاتحاد في ظرف 24 ساعة، بعد التعاقد مع داميون لوي قائد منتخب جامايكا.