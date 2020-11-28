لتدعيم خط دفاع.. الاتحاد السكندري يضم قائد منتخب جامايكا

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تعاقده مع داميون لوي مدافع منتخب جامايكا في صفقة انتقال حر.

ويمتد عقد داميون لوي صاحب الـ27 عاما لمدة موسمين مع الاتحاد السكندري.

وسبق لـ لوي اللعب لعدة أندية أمريكية أبرزها: سياتل ساوندرز ومينيسوتا يونايتد وفينيكس رايزنج، كما خاض تجربة احتراف في النرويج مع نادي ستارت.

وشارك لوي مع منتخب جامايكا في 28 مباراة دولية وسجل هدفين.

ويحمل مدافع الاتحاد الجديد شارة قيادة منتخب جامايكا.

وضم الاتحاد السكندري كلا من حسام عاشور في صفقة انتقال حر وعمار حمدي وكريم يحيى من الأهلي.