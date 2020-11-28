لتدعيم خط دفاع.. الاتحاد السكندري يضم قائد منتخب جامايكا

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 15:58

كتب : هاني العوضي

داميان لوي مدافع الاتحاد الجديد

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تعاقده مع داميون لوي مدافع منتخب جامايكا في صفقة انتقال حر.

ويمتد عقد داميون لوي صاحب الـ27 عاما لمدة موسمين مع الاتحاد السكندري.

وسبق لـ لوي اللعب لعدة أندية أمريكية أبرزها: سياتل ساوندرز ومينيسوتا يونايتد وفينيكس رايزنج، كما خاض تجربة احتراف في النرويج مع نادي ستارت.

وشارك لوي مع منتخب جامايكا في 28 مباراة دولية وسجل هدفين.

ويحمل مدافع الاتحاد الجديد شارة قيادة منتخب جامايكا.

وضم الاتحاد السكندري كلا من حسام عاشور في صفقة انتقال حر وعمار حمدي وكريم يحيى من الأهلي.

الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعمر 45 عاما ولمباراتين.. لاعب البرازيل السابق يعود من الاعتزال لتجنب هبوط فريقه 6 دقيقة | أمريكا
كلوب: لو ابتسم صلاح عند استبداله فهذا غير طبيعي.. أتفهم غضبه تماما 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي لـ في الجول: لم نتعرض لإيقاف قيد اللاعبين.. ولا نعلم سبب تلك الأخبار في هذا التوقيت 30 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (2) (0) بيرنلي.. محرز ينفجر بالثااااني 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برايتون يخطف "نقطة من السماء" أمام ليفربول تحت أنظار صلاح الغاضب والإصابات والـ VAR 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل سيتي – جوارديولا يدفع بـ محرز ضد بيرنلي.. وسترلينج على دكة البدلاء ساعة | الدوري الإنجليزي
صندوانز: فخورون بـ موسيماني.. قاد الأهلي لبطولة إفريقيا التاسعة ساعة | إفريقيا
لتدعيم خط دفاع.. الاتحاد السكندري يضم قائد منتخب جامايكا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك
قد ينال إعجابك