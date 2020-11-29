وكيل كاسونجو: أعتذر نيابة عن اللاعب عما حدث

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 00:25

كتب : FilGoal

كاسونجو - بادجيي - الأهلي - الزمالك

حرص بلال نظير وكيل كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك على الاعتذار عما بدر من اللاعب عقب نهاية نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال وكيل كاسونجو: "اللاعبون يكونوا في حالة شد وعصبية عقب المباراة ولذلك في بعض الأوقات تحدث مثل تلك الأمور".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "أعتذر نيابة عن كاسونجو إذا حدث أي إساءة لأي شخص أثناء أو بعد المباراة".

وتابع "كاسونجو لاعب ملتزم منذ قدومه لـ مصر ولم يتسبب في أي أزمات".

وأتم "ما حدث فقط مجرد نرفزة ملعب".

الأهلي توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل).

بعد سبع سنوات من الغياب اقتنص الأهلي بطولته المفضلة بسيناريو "غدارة.. غدارة" كما وصفه معلق اللقاء عصام الشوالي في مباراة مثيرة أمام الزمالك.

وأصبح ذلك اللقب هو التاسع في تاريخه ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب ويتأهل لكأس العالم للأندية في قطر في فبراير 2021.

كما ضمن الأهلي مشاركته في السوبر الإفريقي في شهر ديسمبر المقبل في القاهرة أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

هذا بالإضافة لأن ذلك التأهل للنهائي كان رقم 13 في تاريخ الأهلي وهو قم قياسي لم يسبقه إليه أحد من قبل.

وسجل الأهلي خلال ذلك الموسم المنصرم من دوري الأبطال 36 هدفا وهو رقم تاريخي لم يسبقه أحد إليه من قبل كذلك.

الرقم السابق كان 31 هدفا ومسجل كذلك باسم الأهلي بالتساوي مع إنيمبا النيجيري.

وتوج بيتسو موسيماني مدرب الأهلي باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه بعدما فاز به لأول مرة قبل أربع سنوات وعلى حساب الزمالك نفسه أيضا ولكن حينها كان مدربا لماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي.

نهائي القرن الزمالك الأهلي
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