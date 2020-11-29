أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"

عقب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على "حملات العنصرية ضد شيكابالا"، مشددا "أرفض تماما إهانة أي شخص".

ورد عبد الحفيظ على "ما يتعرض له شيكابالا من بعض الجماهير" قائلا: "التنافس والانتماء يجب ألا يزيد عن الحد".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة DMC "إذا زادت الأمور عند الحد تخرج عن السيطرة، وحان الوقت لتكون الثقافة لدى الجميع أن كرة القدم مكسب وخسارة".

وشدد " أرفض تماما إهانة وتجريح أي شخص. دائما ما أقول إنني أرفض ذلك لأي شخص في المنظومة الرياضية وبالتأكيد لن أرفضها في جزء وأقبلها في جزء. أرفض تماما كل ذلك".

وأجاب عبد الحفيظ على سؤال (هل رد فعل لاعب تجاه الجمهور بشكل غير لائق تبريره ضغط الجمهور؟) قائلا: "سأوضح قناعتي الشخصية التي قد يختلف معها البعض".

وشرح "مهما كان حجم التجاوز من الجمهور، يجب على اللاعب والمسؤول ضبط النفس وعدم الرد".

وأردف "عندما يكون التصرف من مسؤول وقتها يرد اللاعب، ولكن إذا كان من الجمهور فالأفضل هو التزام الصمت".

وفسر "التزام الصمت وعدم الرد يجعل الأمور تنتهي سريعا، ولكن الرد يجعلها تستمر".

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📽️ ملخص نهائي دوري أبطال إفريقيا.



🏹 الزمالك 1-2 الأهلي 🦅



مباراة مثيرة بين عملاقين حسمها أفشة في الوقت القاتل 🚀



@ZSCOfficial |@AlAhly | #TotalCAFCL | #ZSCASC pic.twitter.com/hU9CO1yyPl — دوري أبطال إفريقيا (@caf_online_AR) November 28, 2020

الأهلي توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل).

بعد سبع سنوات من الغياب اقتنص الأهلي بطولته المفضلة بسيناريو "غدارة.. غدارة" كما وصفه معلق اللقاء عصام الشوالي في مباراة مثيرة أمام الزمالك.

وأصبح ذلك اللقب هو التاسع في تاريخه ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب ويتأهل لكأس العالم للأندية في قطر في فبراير 2021.

كما ضمن الأهلي مشاركته في السوبر الإفريقي في شهر ديسمبر المقبل في القاهرة أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

هذا بالإضافة لأن ذلك التأهل للنهائي كان رقم 13 في تاريخ الأهلي وهو قم قياسي لم يسبقه إليه أحد من قبل.

وسجل الأهلي خلال ذلك الموسم المنصرم من دوري الأبطال 36 هدفا وهو رقم تاريخي لم يسبقه أحد إليه من قبل كذلك.

الرقم السابق كان 31 هدفا ومسجل كذلك باسم الأهلي بالتساوي مع إنيمبا النيجيري.

وتوج بيتسو موسيماني مدرب الأهلي باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه بعدما فاز به لأول مرة قبل أربع سنوات وعلى حساب الزمالك نفسه أيضا ولكن حينها كان مدربا لماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي.