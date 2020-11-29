أيمن أشرف: كدت أعتزل.. وكنت متأكدا أنني لم أرتكب ركلة جزاء ضد بنشرقي

كشف أيمن أشرف مدافع الأهلي أنه كان على وشك الاعتزال، بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أمه وشقيقته.

وقال أشرف عبر أون تايم سبورتس 2: "بعد وفاة أمي وأختي كنت على وشك أن أعتزل كرة القدم، لولا تدخل حلمي طولان الذي لم يكن حتى مديرا فنيا لسموحة في وقتها لكنه حضر إلى بلدي ليطالبني بالعودة للتدريبات. كنت أتمنى وجودهما معي بعد الفوز بالبطولة".

وأردف "على جمهور الزمالك ألا يحزن، الكرة مكسب وخسارة. المباراة كانت صعبة للغاية".

وأكمل "صوتي رايح من الفرحة والتوجيهات في الملعب. في الشوط الأول كان علينا أن نعود لأدائنا الطبيعي وبين الشوطين تحدث معنا موسيماني والشناوي بعمق لنستعيد أدائنا".

وأتم "كنت متأكدا أن كرتي مع بنشرقي ليست ركلة جزاء، جذبني من ذراعي ليضع نفسه أمامي ويسقط".

































































































































































































































































بعد سبع سنوات من الغياب اقتنص الأهلي بطولته المفضلة بسيناريو "غدارة.. غدارة" كما وصفه معلق اللقاء عصام الشوالي في مباراة مثيرة أمام الزمالك.

وأصبح ذلك اللقب هو التاسع في تاريخه ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب ويتأهل لكأس العالم للأندية في قطر في فبراير 2021.

كما ضمن الأهلي مشاركته في السوبر الإفريقي في شهر ديسمبر المقبل في القاهرة أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.