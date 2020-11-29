كهربا يكشف ما حدث في لقطة التوجيهات مع موسيماني: لا أصدق كيف انتهت 2020

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - الزمالك

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي عن اللقطة التي جمعته مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد هدف محمد مجدي "أفشة" الذي حسم به الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك.

وقال كهربا عبر أون تايم سبورتس 2: "لقطة التوجيهات مع موسيماني؟ أنا كنت سأشارك قبل الهدف، كلنا جرينا بعد الهدف ناحية أفشة لدرجة أننا نسينا التغيير. أخذت موسيماني من بين اللاعبين لأقول له على حساب من سيشارك رامي ربيعة لإغلاق وسط الملعب".

وأضاف "موسيماني بعد أن أشرك ربيعة أشركني لكي أهدر الوقت".

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وأكد "كنت أنوي أن أمنح الخطيب التحية العسكرية. ربنا كرمنا بهذه البطولة لخاطره".

وأتم "لو كان أحدا قال لي أن 2020 ستنتهي معي بهذا الشكل لم أكن سأصدقه. تعرضت لظلم كبير هذا العام، ولكنني حصلت على بطولتين لم أحصل عليهما في حياتي دون أن ألعب كثيرا".

بعد سبع سنوات من الغياب اقتنص الأهلي بطولته المفضلة بسيناريو "غدارة.. غدارة" كما وصفه معلق اللقاء عصام الشوالي في مباراة مثيرة أمام الزمالك.

وأصبح ذلك اللقب هو التاسع في تاريخه ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب ويتأهل لكأس العالم للأندية في قطر في فبراير 2021.

كما ضمن الأهلي مشاركته في السوبر الإفريقي في شهر ديسمبر المقبل في القاهرة أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

الزمالك الأهلي كهربا بيتسو موسيماني
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