بييلسا يُسقط أنشيلوتي.. ليدز يعود من إيفرتون بالانتصار لأول مرة في تاريخه

حقق نادي ليدز يونايتد الانتصار خارج ملعبه أمام إيفرتون لأول مرة في تاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليدز انتصر على إيفرتون بهدف مقابل لا شيء في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف انتصار ليدز جاء من تسديدة مباغتة خادعة من رافينيا في الدقيقة 80 من خارج منطقة الجزاء.

المباراة التي جاءت مثيرة للغاية، شهدت إلغاء هدف هنا وآخر هناك بعد تدخل تقنية الفيديو.

ولم ينجح ليدز طوال تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز، من الانتصار على إيفرتون على ملعب الأخير. لعب 13 مرة في جوديسون بارك ولم ينتصر في أي مناسبة، قبل أن يكسر مارسيلو بييلسا اللعنة الأخيرة وأمام كارلو أنشيلوتي.

وحقق ليدز انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم، ليصل للنقطة 14 في المركز الـ 11.

بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السادس.