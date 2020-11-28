فايلر يوجه رسالة عبر في الجول إلى الأهلي بعد التتويج بالتاسعة

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رسالة للنادي عقب تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا تحت قيادة بيتسو موسيماني بالفوز على الزمالك 2-1 في المباراة النهائية، ليستكمل بنجاح المهمة التي بدأها فايلر ورحل قبل إتمامها.

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📽️ ملخص نهائي دوري أبطال إفريقيا.



🏹 الزمالك 1-2 الأهلي 🦅



مباراة مثيرة بين عملاقين حسمها أفشة في الوقت القاتل 🚀



@ZSCOfficial |@AlAhly | #TotalCAFCL | #ZSCASC pic.twitter.com/hU9CO1yyPl — دوري أبطال إفريقيا (@caf_online_AR) November 28, 2020

وقال فايلر عبر FilGoal.com: "أنا سعيد لأجل الأهلي والجهاز الفني واللاعبين والجماهير".

وأكمل "أشعر بالسعادة لهم لأنهم حققوا أهدافهم الكبيرة في موسم صعب بسبب فيروس كورونا".

وأتم رسالته للاعبي الأهلي "أحسنتم جميعا".

كان فايلر رحل عن الأهلي في بداية أكتوبر الماضي، مع وجود بند في عقده يتيح له الرحيل خلال تلك الفترة بعدما قاد الفريق الأحمر للتتويج بالدوري وتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.