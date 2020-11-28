أفشة: شعوري لا يوصف

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 20:24

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - الزمالك

كشف محمد مجدي "أفشة" صاحب هدف فوز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا إن شعوره لا يوصف، بعد الفوز بالبطولة.

وقال "كنت سأقفز من البلكونة عندما سجل أبو تريكة هدف الفوز ضد الصفاقسي، الآن أنا من أحرزت الهدف، شعور لا يوصف".

وأردف "كل حديث موسيماني معنا كان عن الهدوء ضد الزمالك، وهذا ما طبقناه وكرمنا الله".

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وأكمل "الشوط الثاني الزمالك تعب بدنيا بسبب ضغطه العالي طوال المباراة، وهذا الذي منحنا التفوق في النهاية".

وأتم "لاعبون قليلون من الفريق الحالي توجوا بإفريقيا من قبل، لذا هذا الفوز سيمنحنا دفعة قوية".

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن في استاد القاهرة يوم الجمعة بهدفين لهدف في دوري أبطال إفريقيا ليتوج باللقب التاسع في تاريخه.

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