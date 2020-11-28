أفشة: شعوري لا يوصف

كشف محمد مجدي "أفشة" صاحب هدف فوز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا إن شعوره لا يوصف، بعد الفوز بالبطولة.

وقال "كنت سأقفز من البلكونة عندما سجل أبو تريكة هدف الفوز ضد الصفاقسي، الآن أنا من أحرزت الهدف، شعور لا يوصف".

وأردف "كل حديث موسيماني معنا كان عن الهدوء ضد الزمالك، وهذا ما طبقناه وكرمنا الله".

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📽️ ملخص نهائي دوري أبطال إفريقيا.



🏹 الزمالك 1-2 الأهلي 🦅



مباراة مثيرة بين عملاقين حسمها أفشة في الوقت القاتل 🚀



@ZSCOfficial |@AlAhly | #TotalCAFCL | #ZSCASC pic.twitter.com/hU9CO1yyPl — دوري أبطال إفريقيا (@caf_online_AR) November 28, 2020

وأكمل "الشوط الثاني الزمالك تعب بدنيا بسبب ضغطه العالي طوال المباراة، وهذا الذي منحنا التفوق في النهاية".

وأتم "لاعبون قليلون من الفريق الحالي توجوا بإفريقيا من قبل، لذا هذا الفوز سيمنحنا دفعة قوية".

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن في استاد القاهرة يوم الجمعة بهدفين لهدف في دوري أبطال إفريقيا ليتوج باللقب التاسع في تاريخه.