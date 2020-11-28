كهربا: الخطيب مثل والدي.. وتحدثت مع كل أطباء العالم لأشفى من كورونا

لم يستطع محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي، وصف شعوره بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال كهربا عبر قناة الأهلي: "لا يمكنني وصف شعوري الآن. حلمت بهذه البطولة منذ زمن بعيد".

وأضاف "لم ألعب كثيرا بسبب ظروف كثيرة، لكن ربنا كافئني ببطولتين في وقت قصير واثنين أخرين الشهر المقبل".

وأكمل "عندما أصبت بكورونا، دعوت الله أن أشارك لأنني كنت متأكدا من الفوز. تحدثت مع كل أطباء العالم لكي أشفى من المرض قبل المباراة".

واستدرك "أعتبر الخطيب مثل والدي لأنه دائم الحديث معي وينصحني. أسطورة على مستوى مصر وإفريقيا، أسطورة بحق وحقيق".

وشدد "حلمت من وأنا صغير بأن ألعب في كأس العالم للأندية مثل الجيل الذي كنت أشاهده وأنا صغير في اليابان".



































































































































































































































































وأردف "تعبنا كثيرا هذا العام لأجل تحقيق هذه البطولة".

وأوضح "مؤمن زكريا أخي الكبير ويستحق تلك اللحظة، وأتمنى أن يُشفى ويلعب معنا كأس العالم للأندية".

وأتم "كنت أريد النزول في الشارع والاحتفال مع جمهور الأهلي رقم 1 في العالم كله".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على غريمه الأزلي الزمالك 2-1 على استاد القاهرة أمس الجمعة.