12 رسالة من الخطيب بعد التاسعة.. كواليس جديدة عن موسيماني والمهمات المتبقية

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه العديد من الرسائل للاعبي فريقه ولجماهير المارد الأحمر بعد تحقيق لقب إفريقيا.

الأهلي توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل).

وأقام الأهلي احتفالية داخل التتش بعد التتويج بالنجمة التاسعة. احتفالية تحدث من خلالها محمود الخطيب وننقل ما قاله نصا على لسانه:

** مظاهر السعادة في مصر كلها. جزء كبير وشريحة كبيرة جدا جدا من أهلنا واخوتنا وشعبنا سعداء ببطولة إفريقيا ويستحقون تلك الفرحة.

** مهمة مجلس الإدارة كانت توفير قدر الإمكان كل الإمكانيات المتاحة وليس فقط لفريق الكرة بل لكل الألعاب الأخرى، إلى جانب تطوير كل منشأت النادي من أجل أعضاء النادي أيضا.

** الأهلي يستحق مكانته، تلك المكانة تُسلم من جيل لجيل، أجيال لاعبين وأجهزة فنية وإدارات. الكل يعمل من أجل الأهلي وجماهير الأهلي، كل من ينتمي للنادي يعمل بحب وإخلاص. لذلك الأهلي في تلك المكانة.

** بطولة إفريقيا عزيزة جدا علينا واسترجعناها من جديد. سعداء جدا بتلك البطولة.

** سعيد جدا جدا للاعبي الأهلي لأنهم نوعية جيدة ومواهب جيدة جدا وكنت أتمنى أن يكتبوا التاريخ لأنفسهم ولذلك سعيد جدا من أجلهم لنجاحهم في ذلك. تلك البطولة تستحق وأنتم تستحقون لأنكم الأفضل في إفريقيا.

** البطل لابد أن يفرح بحدود، وحدود فرحتنا غدا. بداية من الغد سنغلق الصفحة ونبدأ صفحة جديدة لأنه يتبقى لنا ثلاثة أمور; كأس مصر والسوبر الإفريقي وتمثيل تنافسي في مونديال الأندية. لا تتنازلوا عن ذلك.

** الأهلي هو مصدر السعادة، وما رأيناه من سعادة في كل محافظات مصر، هذا هو الأهلي. ولاعبو الأهلي عليهم إسعاد الجماهير دائما.

** أشكر موسيماني وكل أعضاء الجهاز الفني على إخلاصهم واندماجهم السريع مع النادي وأصبحوا جزءًا من الأهلي ويعلمون قيمة النادي.

** عندما فكرنا في التعاقد مع موسيماني، وبعد عرض الأمر على لجنة التخطيط، تحدثت مع موسيماني وأخبرته بأن المهمة ستكون صعبة والظروف صعبة. نعم أنت (موسيماني) تعرف لاعبي الأهلي والأجواء الإفريقية ولكن المهمة صعبة بسبب حجم الأهلي والمرحلة الحاسمة في نهاية الدوري والأدوار النهائي في بطولة إفريقيا، وقتها قال لي: "أنا قادم من أجل دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية" وتلك الجملة جعلتني أشعر بالطمأنينة.

** الكل يعمل من أجل الأهلي وليس فقط الإدارة وكان معنا قيمة كبيرة مثل طه إسماعيل وتحدثت معه بعد الحديث مع لجنة التخطيط وأخبرته عن موسيماني وكان مرحبا بشدة بالتعاقد مع بيتسو.

** لا يوجد أي لاعب يصنع الأهلي، بل النادي هو من يصنع اللاعب. أي شهرة سببها الأهلي.

** لا أريد نسيان دور فايلر في تحقيق الأهلي للقب إفريقيا ولقب الدوري. أشكره على ذلك.



































































































































































































































































بعد سبع سنوات من الغياب اقتنص الأهلي بطولته المفضلة بسيناريو "غدارة.. غدارة" كما وصفه معلق اللقاء عصام الشوالي في مباراة مثيرة أمام الزمالك.

وأصبح ذلك اللقب هو التاسع في تاريخه ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب ويتأهل لكأس العالم للأندية في قطر في فبراير 2021.

كما ضمن الأهلي مشاركته في السوبر الإفريقي في شهر ديسمبر المقبل في القاهرة أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

هذا بالإضافة لأن ذلك التأهل للنهائي كان رقم 13 في تاريخ الأهلي وهو قم قياسي لم يسبقه إليه أحد من قبل.

وسجل الأهلي خلال ذلك الموسم المنصرم من دوري الأبطال 36 هدفا وهو رقم تاريخي لم يسبقه أحد إليه من قبل كذلك.

الرقم السابق كان 31 هدفا ومسجل كذلك باسم الأهلي بالتساوي مع إنيمبا النيجيري.

وتوج بيتسو موسيماني مدرب الأهلي باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه بعدما فاز به لأول مرة قبل أربع سنوات وعلى حساب الزمالك نفسه أيضا ولكن حينها كان مدربا لماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي.