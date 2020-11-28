بانون: مباراة النهائي تُكسب ولا تُلعب.. شرف لي التتويج بدوري الأبطال في أول أسبوع مع الأهلي

تحدث المغربي بدر بانون المدافع الجديد في صفوف الأهلي عن رؤيته لتتويج الفريق الأحمر بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك 2-1.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وقال بانون عبر قناة الأهلي: "مبروك لجماهير النادي والأهلي والكابتن محمود الخطيب، والفوز دافع إيجابي لي من أجل التركيز بشكل جيد في البداية".

وأضاف "مباراة النهائي تُكسب ولا تُلعب، لا يهم من لعب الأفضل واللاعبون قدموا جهدا كبيرا وفازوا باللقب ومبروك لأفشة وكل الزملاء".

وتابع مدافع الرجاء السابق "شرف لي التتويج بدوري أبطال إفريقيا في أول أسبوع مع الأهلي والمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأشار بانون إلى أنه يقترب من الجاهزية للمشاركة مع الأهلي، وقد يلعب ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

وأوضح "الحمد لله بدأت التدريب منذ أسبوع وأشعر بجاهزيتي على المشاركة، وأتمنى المشاركة وأضع كل تركيزي على البداية مع الفريق".

وواصل "أتمنى أكون عند حسن ظن الجماهير ويقدموا لي الدعم في أيامي الأولى مع النادي، فالأهلي ناد كبير ويلعب دائما على الألقاب وأتمنى أكون عند حسن ظنهم".

وأتم "هدفي تحقيق عدد كبير من الألقاب وهذا سبب قبولي عرض الأهلي وخاصة الألقاب الإفريقية، وأتمنى التتويج بثلاثية هذا الموسم".