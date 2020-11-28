أيمن أشرف: هذه كلمات موسيماني بعد "أسوأ شوط" ضد الزمالك

كشف أيمن أشرف مدافع الأهلي عن تعليمات بيتسو موسيماني للفريق، بين شوطي نهائي القرن، ضد الزمالك.

وقال أشرف عبر قناة ناديه: "قدمنا شوط أول من أسوأ أشواطنا، بين الشوطين قال لنا إن ذلك ليس مستوانا، وطالبنا بالعودة لمستوانا، طالبنا بالإصرار والثقة لأن بدونهما لن نحقق دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "الخطيب جلس معنا قبل المباراة وطالبنا بكتابة أسمائنا بحروف من ذهب في تاريخ الأهلي، بطولة غالية، ولكن تفكيرنا الآن في تحقيق المزيد من البطولات".

وشدد "خلال المباراة، وبعد فرصة حسين الشحات، ياسر إبراهيم قال لي إننا سنفوز. توقعت أن نفوز لكن في الوقت الإضافي".

وأردف "قلبي قفز من مكاني بسبب فرحة جمهور الأهلي واحتفالاتهم تحت منزلي".

وأتم "فرحتنا يجب أن تكون محدودة، نفرح اليوم ثم نستعد لمشوار كأس مصر"

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📽️ ملخص نهائي دوري أبطال إفريقيا.



🏹 الزمالك 1-2 الأهلي 🦅



مباراة مثيرة بين عملاقين حسمها أفشة في الوقت القاتل 🚀



@ZSCOfficial |@AlAhly | #TotalCAFCL | #ZSCASC pic.twitter.com/hU9CO1yyPl — دوري أبطال إفريقيا (@caf_online_AR) November 28, 2020

أما زميله ياسر إبراهيم فقال "الحمد لله كنا على قدر الوعد لجماهير الأهلي بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "منذ بداية المعسكر واللاعبون يتحدثون معا للتحفيز، كلنا قلنا حتى لو لم يحالفنا التوفيق علينا بذل كل الجهد وعدم التقصير".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على غريمه الأزلي الزمالك 2-1 على استاد القاهرة أمس الجمعة.