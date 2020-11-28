أيمن أشرف: هذه كلمات موسيماني بعد "أسوأ شوط" ضد الزمالك

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 19:51

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - أيمن أشرف - الزمالك - الأهلي

كشف أيمن أشرف مدافع الأهلي عن تعليمات بيتسو موسيماني للفريق، بين شوطي نهائي القرن، ضد الزمالك.

وقال أشرف عبر قناة ناديه: "قدمنا شوط أول من أسوأ أشواطنا، بين الشوطين قال لنا إن ذلك ليس مستوانا، وطالبنا بالعودة لمستوانا، طالبنا بالإصرار والثقة لأن بدونهما لن نحقق دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "الخطيب جلس معنا قبل المباراة وطالبنا بكتابة أسمائنا بحروف من ذهب في تاريخ الأهلي، بطولة غالية، ولكن تفكيرنا الآن في تحقيق المزيد من البطولات".

أخبار متعلقة
أيمن أشرف: لم نكن في مستوانا في الشوط الأول.. ورسالة لجماهير الزمالك قائمة الأهلي – عودة ربيعة وظهور أيمن أشرف للقاء أبو قير في كأس مصر أيمن أشرف: إصابتي بسيطة.. والشناوي عن مخالطته للنني: أنا بخير

وشدد "خلال المباراة، وبعد فرصة حسين الشحات، ياسر إبراهيم قال لي إننا سنفوز. توقعت أن نفوز لكن في الوقت الإضافي".

وأردف "قلبي قفز من مكاني بسبب فرحة جمهور الأهلي واحتفالاتهم تحت منزلي".

وأتم "فرحتنا يجب أن تكون محدودة، نفرح اليوم ثم نستعد لمشوار كأس مصر"

أما زميله ياسر إبراهيم فقال "الحمد لله كنا على قدر الوعد لجماهير الأهلي بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "منذ بداية المعسكر واللاعبون يتحدثون معا للتحفيز، كلنا قلنا حتى لو لم يحالفنا التوفيق علينا بذل كل الجهد وعدم التقصير".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على غريمه الأزلي الزمالك 2-1 على استاد القاهرة أمس الجمعة.

الزمالك الأهلي نهائي القرن أيمن أشرف
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد – مارسيلو وكاسيميرو أساسيان.. ولوكاس ظهير أيمن أمام ألافيس 2 دقيقة | الدوري الإسباني
كلوب يفتح النار على مسؤولي البث التليفزيوني: مبروك لقد أصيب ميلنر.. أريد حماية لاعبيني 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أفشة: شعوري لا يوصف 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كهربا: الخطيب مثل والدي.. وتحدثت مع كل أطباء العالم لأشفى من كورونا 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
12 رسالة من الخطيب بعد التاسعة.. كواليس جديدة عن موسيماني والمهمات المتبقية 53 دقيقة | مصر
بانون: مباراة النهائي تُكسب ولا تُلعب.. شرف لي التتويج بدوري الأبطال في أول أسبوع مع الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أيمن أشرف: هذه كلمات موسيماني بعد "أسوأ شوط" ضد الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الشحات: موسيماني "صايع كورة".. وهذا ما قاله لي بعد فرصة النهائي الضائعة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك
قد ينال إعجابك