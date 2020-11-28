الشحات: موسيماني "صايع كورة".. وهذا ما قاله لي بعد فرصة النهائي الضائعة

وصف حسين الشحات جناح الأهلي، مدرب الفريق، بيتسو موسيماني، بأنه "صايع كورة".

وقال الشحات لقناة ناديه: "كانت بطولة دوري أبطال إفريقيا طويلة للغاية، تناوب على تدريبنا 4 مدربين".

وشدد "مباريات إفريقيا كلها صعبة، لكن أهم مباراة كانت مباراة صنداونز في ربع النهائي لنرد الهزيمة السابقة".

وأكد "الأداء أمام الزمالك لم يكن الأفضل، لكن الأهم هو الفوز".



































































































































































































































































وأكمل "ريني فايلر وصل بنا للمراحل النهائية، وموسيماني مدرب (صايع كورة). قال لنا إنه أتى إلى مصر لتحقيق إفريقيا، نفذوا تعليماتي وسنفوز بها".

وكشف "الفرصة التي أهدرتها؟ أخذت قرارا أن أضعها في هذه الزاوية حتى لا يلحق بها أبو جبل، ولكن لم يكن هناك توفيق. ارتدت بكرة علينا في العارضة قبل أن ينهي أفشة الأمور. موسيماني استدعاني وقال لي (كمل زي ما انت بتلعب.. متتأثرش)".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على غريمه الأزلي الزمالك 2-1 على استاد القاهرة أمس الجمعة.