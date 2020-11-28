بايرن يعاقب شتوتجارت على تقدمه بثلاثية

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

شتوتجارت - بايرن ميونيخ

عاقب بايرن ميونيخ مضيفه شتوتجارت على تقدمه الذي لم يدم سوى 18 دقيقة، بثلاثة أهداف، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

تانجوي كوليبالي تقدم أولا لشتوتجارت في الدقيقة 20، ولكن كينجسلي كومان تعادل للبافاري في الدقيقة 38.

روبرت ليفاندوفسكي تقدم بعدها في الدقيقة 45 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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وأتم دوجلاس كوستا أهداف بايرن في الدقيقة 88 بمجهود فردي وتسديدة رائعة في الزاوية الضيقة لمرمى شتوتجارت.

وحافظ بايرن على صدارة البوندسليجا بـ22 نقطة، بفارق نقطتين عن لايبزيج.

أما شتوتجارت فيظل عاشرا بـ 11 نقطة.

شتوتجارت بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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