طاهر ونيدفيد يستكملان التأهيل.. وراحة سلبية لـ أجايي

استكمل ثنائي الأهلي طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وقطع نيدفيد وطاهر شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجهما التأهيلي، حسبما أشار الموقع الرسمي للنادي.

وتعرض نيدفيد لإصابة في غضروف الركبة ضد مصر للمقاصة، في أبريل من العام الماضي ويغيب منذ ذلك الحين عن الأحمر، وسافر 3 مرات إلى ألمانيا للخضوع لجراحتين وإجراء فحوصات طبية.

بينما أصيب طاهر محمد طاهر في معسكر منتخب مصر.

وعلى الجانب الآخر خاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في نهائي القرن أمام الزمالك لمران استشفائي اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وحصل جونيور أجايي على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، وذلك بعدما خضع لفحص طبي.

وكان أجايي قد غادر نهائي دوري أبطال إفريقيا متأثرا بالإصابة.

الأهلي توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل).

بعد سبع سنوات من الغياب اقتنص الأهلي بطولته المفضلة بسيناريو "غدارة.. غدارة" كما وصفه معلق اللقاء عصام الشوالي في مباراة مثيرة أمام الزمالك.

وأصبح ذلك اللقب هو التاسع في تاريخه ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب ويتأهل لكأس العالم للأندية في قطر في فبراير 2021.

كما ضمن الأهلي مشاركته في السوبر الإفريقي في شهر ديسمبر المقبل في القاهرة أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

هذا بالإضافة لأن ذلك التأهل للنهائي كان رقم 13 في تاريخ الأهلي وهو قم قياسي لم يسبقه إليه أحد من قبل.

وسجل الأهلي خلال ذلك الموسم المنصرم من دوري الأبطال 36 هدفا وهو رقم تاريخي لم يسبقه أحد إليه من قبل كذلك.

الرقم السابق كان 31 هدفا ومسجل كذلك باسم الأهلي بالتساوي مع إنيمبا النيجيري.

وتوج بيتسو موسيماني مدرب الأهلي باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه بعدما فاز به لأول مرة قبل أربع سنوات وعلى حساب الزمالك نفسه أيضا ولكن حينها كان مدربا لماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي.