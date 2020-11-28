هاتريك محرز يعيد سيتي للانتصارات المحلية بخماسية رائعة مكررة ضد بيرنلي

سحق مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي بخماسية دون رد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ليستعيد السماوي ذاكرة الانتصارات المحلية بعد أن فاز للمرة الأخيرة في الدوري في نهاية أكتوبر الماضي.

الفوز جاء بفضل هاتريك، من نجم المباراة الأول، الجزائري رياض محرز.

الأهداف بدأت مبكرا، حيث استقبل محرز تمريرة كيفن دي بروين وسجل الهدف الأول في الدقيقة السادسة.

الجزائري لم يتوقف عن التسجيل، حيث استلم الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22، وبمجهود فردي رائع شبيه بهدفه ضد زيمبابوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا سجل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 41، أضاف بينجامين ميندي الهدف الثالث من صناعة دي بروين أيضا، بتسديدة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، مهد جابرييل خيسوس الكرة لفيران توريس ليسجل الهدف الرابع بكل أريحية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

وأضاف محرز الهدف الخامس، بالرأس هذه المرة، من عرضية فيل فودين، في الدقيقة 69.

ويعد ذلك الفوز الرابع لسيتي على التوالي ضد بيرنلي في ملعب الاتحاد بخمسة أهداف.

وتقدم سيتي للمركز الثامن برصيد 15 نقطة، بعد أن تعادل مع ليفربول وخسر من توتنام في آخر جولتين.

أما بيرنلي فيظل في المركز الـ 17 بـ 5 نقاط فقط.