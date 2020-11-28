انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (5) (0) بيرنلي
السبت، 28 نوفمبر 2020 - 17:01
كتب : FilGoal
يستقبل مانشستر سيتي نظيره بيرنلي في ملعب الاتحاد بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا
....
نهاية المباراة
ق77: تقنية الفيديو تلغي الهدف السادس
ق75: والسااااادس هدف ذاتي من الحارس فاريل في مرماه
ق69: الأهداف لا تتوقف، محرز حطها في الجول برأسية! هاتريك للجزائري!
ق66: فيران توريس يستكمل المهرجان بصناعة رائعة من خيسوس!
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق41: والثااااالث ميندي بباطن القدم يضيف الثاااالث
ق22: محرز جوووووووووول، الجزائري ينفجر ويسجل الثاني بمجهود فردي رائع
ق.6 جووووووول رياض محرز يتقدم لـ مانشستر سيتي بعد تمريرة دي بروين
بداية المباراة