انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (5) (0) بيرنلي

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 17:01

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد ليفربول

يستقبل مانشستر سيتي نظيره بيرنلي في ملعب الاتحاد بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

....

نهاية المباراة

ق77: تقنية الفيديو تلغي الهدف السادس

ق75: والسااااادس هدف ذاتي من الحارس فاريل في مرماه

ق69: الأهداف لا تتوقف، محرز حطها في الجول برأسية! هاتريك للجزائري!

ق66: فيران توريس يستكمل المهرجان بصناعة رائعة من خيسوس!

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق41: والثااااالث ميندي بباطن القدم يضيف الثاااالث

ق22: محرز جوووووووووول، الجزائري ينفجر ويسجل الثاني بمجهود فردي رائع

ق.6 جووووووول رياض محرز يتقدم لـ مانشستر سيتي بعد تمريرة دي بروين

بداية المباراة

مانشستر سيتي بيرنلي في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
طاهر ونيدفيد يستكملان التأهيل.. وراحة سلبية لـ أجايي 16 دقيقة | مصر
مؤتمر كومان: أتذكر مراقبتي مارادونا طويلا في الإحماء.. وخفضنا رواتبنا حبا في برشلونة 21 دقيقة | الدوري الإسباني
هاتريك محرز يعيد سيتي للانتصارات المحلية بخماسية رائعة مكررة ضد بيرنلي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد 15 عاما من الغياب.. المقاولون يعود للكونفدرالية بانتصار خارجي على أرتا سولار ساعة | الكونفدرالية
قائمة برشلونة – عودة بوسكيتس.. وأزمة دفاعية أمام أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
بعمر 45 عاما ولمباراتين.. لاعب البرازيل السابق يعود من الاعتزال لتجنب هبوط فريقه ساعة | أمريكا
كلوب: لو ابتسم صلاح عند استبداله فهذا غير طبيعي.. أتفهم غضبه تماما 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي لـ في الجول: لم نتعرض لإيقاف قيد اللاعبين.. ولا نعلم سبب تلك الأخبار في هذا التوقيت 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك
قد ينال إعجابك