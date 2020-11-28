انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (5) (0) بيرنلي

يستقبل مانشستر سيتي نظيره بيرنلي في ملعب الاتحاد بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق77: تقنية الفيديو تلغي الهدف السادس

ق75: والسااااادس هدف ذاتي من الحارس فاريل في مرماه

ق69: الأهداف لا تتوقف، محرز حطها في الجول برأسية! هاتريك للجزائري!

ق66: فيران توريس يستكمل المهرجان بصناعة رائعة من خيسوس!

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق41: والثااااالث ميندي بباطن القدم يضيف الثاااالث

ق22: محرز جوووووووووول، الجزائري ينفجر ويسجل الثاني بمجهود فردي رائع

ق.6 جووووووول رياض محرز يتقدم لـ مانشستر سيتي بعد تمريرة دي بروين

بداية المباراة