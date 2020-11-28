تشكيل سيتي – جوارديولا يدفع بـ محرز ضد بيرنلي.. وسترلينج على دكة البدلاء

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 16:35

كتب : محرر في الجول

رياض محرز

دفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بـ رياض محرز في تشكيل الفريق الأساسي الذي يواجه بيرنلي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد بيرنلي على ملعب الاتحاد في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس رحيم سترلينج على دكة البدلاء رفقة جواو كانسيلو وبيرناندو سيلفا.

وعاد بنجامين ميندي للعب في مركز الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إديرسون مورايش

خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – جون ستونز – ميندي

خط الوسط: رودريجو – إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين

خط الهجوم: فيران توريس – محرز – جابريال خيسوس

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

زاك ستيفين – سترلينج – بيرنارندو سيلفا – فيرناندينيو – كانسيلو – فيل فودين – إريك جارسيا.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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