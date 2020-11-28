صندوانز: فخورون بـ موسيماني.. قاد الأهلي لبطولة إفريقيا التاسعة

هنأ نادي صندوانز، بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي والسابق للنادي الجنوب إفريقي، بعد قيادة للقلعة الحمراء لفوز ببطولة إفريقيا.

الأهلي فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي القرن، على ستاد القاهرة؛ ليحقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة ويتأهل لكأس العالم للأندية 2021.

ونشر نادي صنداونز عبر حسابه الرسمي على تويتر تهنئة للأهلي وموسيماني –مدرب الفريق السابق- بعد الفوز بالبطولة.

وكتب: "باتريس موتيسبي رئيس نادي صندوانز والعاملون بالنادي والطاقم الفني وجماهير وعائلة صندوانز تُهنئ وتُبارك لبيتسو موسيماني بعد قيادة الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة. نحن فخورون بكم جميعا".

The President of Mamelodi Sundowns, Dr Patrice Motsepe, the Board, Management, Technical team, staff, supporters and the Mamelodi Sundowns Family congratulate @TheRealPitso on leading @AlAhly to a 9th CAF Champions League title. We are all very proud of him.#Sundowns pic.twitter.com/q6TjH5986T — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) November 28, 2020

ويتولى موسيماني تدريب الأهلي منذ أكتوبر الماضي.

ودرب موسيماني صنداونز من ديسمبر 2012 حتى أكتوبر 2020 وحقق معهم دوري أبطال إفريقيا والدوري الجنوب إفريقي 5 مرات.