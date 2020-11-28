منافس المقاولون – أرتا سولار 7.. نادي سكك حديد جيبوتي المتسلح بأموال البترول ولاعب برشلونة السابق

يعود نادي المقاولون العرب للمشاركة مجددا في بطولات إفريقية، وهذه المرة من بوابة بطولة الكونفدرالية، حيث يواجه فريق أرتا سولار 7 الجيبوتي.

ويلعب المقاولون العرب مع أرتا سولار 7، في الدور التمهيدي للكونفدرالية لموسم 2020-2021.

FilGoal.com يستعرض تاريخ أرتا سولار الذي حقق العديد من الأمجاد، قبل تغيير اسمه.

تأسيس النادي

تأسس أرتا سولار عام 1980، في مدينة أرتا، لكن تحت مسمى نادي السكك الحديدية الجيبوتية الإثيوبية –حيث كان هناك شراكة بين البلدين- ليستمر هذا الاسم حتى عام 2006.

خلال هذه الفترة، فاز الفريق بالدوري الجيبوتي 3 مرات، وببطولة الكأس 3 مرات أيضا.

لكن في عام 2007، انفضت الشاركة الجيبوتية الإثيوبية؛ ليتغير اسم الفريق إلى نادي السكك الحديدية الجيبوتيه، واستمر هذا الاسم حتى عام 2014.

خلال هذه الفترة توج الفريق بلقب الدوري مرة واحدة، وهي أخر بطولة دوري فاز بها، بالإضافة لتحقيق كأس جيبوتي.

وخلال هذه الفترة أيضا، شارك الفريق في بطولة دوري أبطال العرب، وبالتحديد في موسم 2007-2008، لكنه خرج بهزيمة ثقيلة من المسابقة.

السكك الحديدية الجيبوتية، خسر من الوحدة السعودي بنتيجة 19-0 في مجموع المباراتين؛ ليودع المسابقة من دور الـ32.

البترول يحكم

ببداية موسم 2015-2016، تحول اسم النادي إلى "أرتا سيد" بعد بيع النادي لشركة تحمل نفس الاسم تعمل في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.

الاسم الجديد لم يستمر إلا موسم واحد، ليتغير بعده إلى الاسم الجديد: أرتا سولار 7.

التغير جاء بعد حصول شركة "سولار أرتا" على جزء من رعاية النادي.

مع ضخ الشركة الجديدة أموالا للتعاقد مع اللاعبين، توج الفريق بلقب كأس جيبوتي في موسم 2018-2019؛ ليتأهل لبطولة الكونفدرالية لأول مرة في التاريخ.

مغامرة أرتا سولار 7، توقفت عن الدور التمهيدي بعدما ودع المسابقة ضد فريق كارابونجي شاركس الكيني.

لكن في سبتمبر الماضي، حافظ الفريق على كأس جيبوتي بعد فوزه على نادي أساس تيلكوم بهدف دون رد؛ ليتأهل مجددا إلى الكونفدرالية.

كما احتل الفريق المركز الرابع في الدوري بالموسم الماضي برصيد 31 نقطة.

ويتولى الموريتاني موسى جاسوم قيادة الفريق منذ 3 مواسم، وهو من قادهم للفوز بلقب الكأس مرتين.

كيف استعد الفريق للكونفدرالية

أبرم النادي 7 صفقات جديدة، أبرزها كان التعاقد مع ألكسندر سونج لاعب وسط أرسنال وبرشلونة ومنتخب الكاميرون السابق، بعقد يمتد لموسمين.

كما أقام النادي معسكرا للإعداد في رواندا، وخاض وديتين.

الأولى كانت ضد كيجالي وفاز بهدفين مقابل هدف، والثانية كانت ضد الجيش الرواندي وانتهت بالتعادل السلبي.

وكان الفريق قد خسر لقب كأس السوبر الجيبوتي في أكتوبر الماضي لصالح فريق سياف بطل الدوري، في مباراة انتهت بتفوق الأخير بنتيجة 4-1.