تشكيل ليفربول – صلاح أساسي ضد برايتون.. وماني بديل

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة برايتون، والذي شهد مشاركة نجمنا محمد صلاح.

ويحل ليفربول ضيفا على برايتون على ملعب أميكس، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود صلاح لتشكيل ليفربول في الدوري بعدما غاب عن المشاركة ضد ليستر سيتي بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك ضد أتالانتا في الجولة الماضية لدوري أبطال أوروبا.

ويجلس ساديو ماني نجم منتخب السنغال وجناح الفريق على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فابينيو – ناثانيل فيليبس – نيكو ويليامز – أندرو روبيرتسون

خط الوسط: جيمس ميلنر – جيني فينالدوم – تاكومي مينامينو

خط الهجوم: محمد صلاح – دييجو جوتا – روبيرتو فيرمينو

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن توتنام متصدر الترتيب، بينما يحتل برايتون المركز الـ16 برصيد 9 نقاط.