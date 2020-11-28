الشيخ: موسيماني أخبرني برغبته في بقائي.. والقرار ليس بيدي

أوضح أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي أن بيتسو موسيماني المدير الفني أخبره برغبته في البقاء ضمن صفوف الفريق.

أحمد الشيخ النادي : الأهلي الأهلي

وارتبط اسم الشيخ بالدخول في صفقة تبادلية مع محمد فاروق لاعب بيراميدز. (طالع التفاصيل)

الشيخ قال عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا: "تواجدي في الأهلي شيء كبير وكان حلم من 6 سنوات وضحيت من أجل التواجد في الفريق والجمهور يتذكر ولا ينسى تضحيتي من أجل الانضمام".

وتابع عبر قناة "MBC مصر" أي لاعب كرة يحتاج المشاركة من أجل ارتقاء مستواه، مع فايلر بدأت المشاركة باستمرار والأداء إلى حد ما كان جيدا وكنت أسجل أهدافا".

وواصل "إذا استكملت مشواري مع الأهلي سأطور نفسي، موسيماني أخبرني بحاجة الفريق لي ويريد استمراري، لكن لو النادي له رأي آخر أن تحت امره".

وأضاف "لو المدرب احتاجني سأكون متواجدا وإذا كان القرار مخالفا طبيعي جدا ساتخذ أي خطوة أخرى، ما أتمناه ألا يشعر جمهور الأهلي بالضيق مني لأن القرار ليس بيدي".

وأتم "قضيت 6 سنوات في الأهلي اجتهدت دون ارتكاب مشاكل أو غياب عن تدريب، أريد من الجمهور أن يتمنى لي التوفيق وهذا كل ما أطلبه".

الشيخ صاحب الـ 28 عاما شارك في 30 مباراة الموسم الجاري سجل 5 وصنع 3 في جميع المسابقات.

إجمالا خاض الشيخ 59 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4.

وخرج الشيخ معارا إلى مصر للمقاصة والاتفاق السعودي خلال ارتداءه قميص الأهلي.