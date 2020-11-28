الشناوي: اللاعبون آمنوا بموسيماني.. قال لنا ما كنا نريد سماعه عن قيم الأهلي

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 12:34

كتب : محرر في الجول

محمود الخطيب - مؤمن زكريا - محمد الشناوي - الأهلي

أثنى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على قدرات مدربه بيتسو موسيماني، مؤكدا على ثقة اللاعبين بالمدير الفني للقلعة الحمراء.

الأهلي فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليفوز بالكأس للمرة التاسعة ويتأهل لكأس العالم للأندية 2021.

وقال الشناوي عبر قناة الأهلي: "تحدث مع اللاعبين بين شوطي اللقاء؛ لكني لن أقول ما قلته لهم –قالها ضاحكا- لكننا خضنا نهائيين من قبل، والجميع كان يتذكر شعوره بعد هذه المباريات".

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وأضاف كاشفا جزءا من حديثه "قلت لهم لايزال أمامنا 45 دقيقة علينا أن نفكر في تحقيق الفوز. تحدثت معهم عن الحلم ووعد جماهير الأهلي بالبطولة".

وتابع "جميع اللاعبين بالمثابة الأخوة بالنسبة لي. لذلك يستقبلون حديثي بشكل جيد. سعد سمير وأيمن أشرف كان لهما دور (في الحديث بين شوطي المباراة) كما أننا افتقدنا وليد سليمان (في غرفة خلع الملابس)".

وأكمل "موسيماني تحدث عن الفنيات لنلعب في الشوط الثاني بشكل رائع".

وعن شعوره بعد الفوز بالبطولة، قال: "فرحتي لا توصف. كنا نشعر بالقلق لأننا نرغب في الفوز بالبطولة، ولأننا وعدنا الجماهير بتحقيقها بعد مباراة صنداونز".

وأضاف "بسبب هذا الوعد كنا نشعر بالضغط. وأيضا وعدنا مؤمن زكريا (لاعب الأهلي السابق) بأنه سيقوم بتسيلم الكأس لنا".

وأوضح "تراجعنا بعد الهدف الأول خوفا من خسارة البطولة إلا أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية".

وأكد "الحمد لله، أوفينا بالوعد. الآن نغلق هذه الصفحة ونبدأ في التفكير بالبطولة المقبلة فهذه سمة الأهلي".

وشكر الشناوي مدربه على العمل الذي قام به ووضح كواليس أول حوار بين موسيماني واللاعبين "حين جاء موسيماني تحدث عن قيمة الأهلي وبطولاته وهو ما سهل علينا العديد من الأمور. ما قاله لنا كنا نريد سماعه في هذا التوقيت بسبب ما كان يحدث".

وواصل "تحدث عن اللاعبين وعن النظام الذي نعتمد عليه (في الأهلي)، تحدث في هذه الأمور بمفرده لأنه يعرفها جيدا. هذا ساعدنا كثيرا بجانب ما يفعله معه سيد عبد الحفيظ".

وكشف "بعد حصولي على شارة القيادة تحدث معي عبد الحفيظ عن بعض الأمور، ونقلتها للاعبين، وستُنقل للاعبين الجدد أيضا، وهكذا".

وأتم "اللاعبون آمنوا بما قاله موسيماني، ولهذا تستطيع توصيل المعلومة (للاعبين)، ثم تُطبقها في أرض الملعب. وهذا أنهى أي مشكلة واجهها الفريق في الفترة السابقة".

محمد الشناوي بيتسو موسيماني الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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