مصدر من صنداونز لـ في الجول: سيرينو قد يُعاقب بسبب تصريحاته عن الأهلي

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 11:37

كتب : محمد عبد العظيم

جاستون سيرينو لاعب صنداونز

يشعر مسؤولو صنداونز بالغضب من جاستون سيرينو بعد تصريحاته عن اللعب للأهلي بحسب ما علم FilGoal.com

جاستون سيرينو

النادي : ماميلودي صن داونز

ماميلودي صن داونز

وقال مصدر من صنداونز لـFilGoal.com: "نشعر بالغضب من تصريحات سيرنو، والتي قالها بالأمس عن مطالبته بالرحيل عن الفريق للانتقال للأهلي".

وأضاف "قد يتعرض سيرينو للعقوبة وفقا لبند في عقده مع الفريق ينص على عدم إجراء أي تصريحات إلا بعد الرجوع للنادي".

أخبار متعلقة
سيرينو: أريد الأهلي تقرير: سيرينو وافق على الانتقال لـ الأهلي.. وصنداونز متمسك بمزيد من المال خبر في الجول – توافق مبدئي بين الأهلي وصنداونز حول سيرينو

وشدد "إذا كانت التصريحات مسيئة لسمعة النادي؛ فقد تكون العقوبة مغلظة، وهذا ما بدر منه بالأمس".

وتابع "هناك من يضغط عليه من الخارج للتحدث في الإعلام. لكن رحيله أو استمراره هو قرار للنادي لأنه يمتلك عقدا مع الفريق يمتد لـ4 سنوات".

وأكمل: "تلقى عرضا جيدا لكن هو لاعب هام لنا والقرار في النهاية يعود للنادي وحده. وحتى لو وافقتا على رحيله فمن المحزن أن يكون رحيله بهذه الطريقة".

وأتم "الإدارة ستناقش أمر معقابته من عدمها، لكن علينا أولا التركيز على مباراتنا ضد ستلينيوش".

وكان سيرينو قد صرح برغبته في الانتقال للأهلي.

وقال اللاعب البالغ عمره 29 عاما في تصريحات نشرها موقع Soccerladuma:"هذه رغبتي (الرحيل عن صنداونز)".

ثم استدرك "لكن الأمر لا يعتمد علي، لابد أن يوافق صنداونز على العرض".

وذكرت تقارير جنوب إفريقية أن الصفقة لم تتم بسبب اختلاف على قيمتها بين الأهلي وصنداونز.

وكتب تقرير Soccerladuma أن الأهلي عرض 16.5 مليون جنيه لانتداب اللاعب، لكن صنداونز يريد قيمة أعلى.

وأوضحت أن صنداونز عرض على الأهلي إبرام صفقة تبادلية مقابل 78 مليون جنيه، يحصل بموجبها على أيمن أشرف وحسين الشحات مقابل سيرينو.

واختتم التقرير بأن المفاوضات توقفت بين الطرفين.

ويغلق سوق الانتقالات في جنوب إفريقيا يوم الإثنين، بينما في مصر ينتهي في 6 ديسمبر المقبل.

الأهلي صنداونز جاستون سيرينو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من صنداونز لـ في الجول: سيرينو قد يُعاقب بسبب تصريحاته عن الأهلي 14 دقيقة | إفريقيا
أليكساندر-أرنولد: نعاني من ضغط المباريات وهذا سبب الإصابات.. لابد من التغيير 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"يعادل إنجاز الجوهري" و"تسديدة أفشة المذهلة".. صحف جنوب إفريقيا تستعرض تتويج موسيماني بدوري الأبطال 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
موسيماني: لهذا تركت الشناوي يتحدث مع اللاعبين بين الشوطين 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ: عانينا منذ السوبر ضد الزمالك.. ولأن الكرة عادلة منحتنا فرصة الانتقام ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات السبت 28 نوفمبر 2020.. المقاولون يستهل رحلته القارية وصلاح يتحدى برايتون ساعة | مصر
ومن غيره؟ كاف يختار أفشة أفضل لاعب في نهائي القرن ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب حراس الأهلي: فايلر هنأني على الفوز بدوري الأبطال 10 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 4 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا
قد ينال إعجابك