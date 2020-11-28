مصدر من صنداونز لـ في الجول: سيرينو قد يُعاقب بسبب تصريحاته عن الأهلي

يشعر مسؤولو صنداونز بالغضب من جاستون سيرينو بعد تصريحاته عن اللعب للأهلي بحسب ما علم FilGoal.com

جاستون سيرينو النادي : ماميلودي صن داونز ماميلودي صن داونز

وقال مصدر من صنداونز لـFilGoal.com: "نشعر بالغضب من تصريحات سيرنو، والتي قالها بالأمس عن مطالبته بالرحيل عن الفريق للانتقال للأهلي".

وأضاف "قد يتعرض سيرينو للعقوبة وفقا لبند في عقده مع الفريق ينص على عدم إجراء أي تصريحات إلا بعد الرجوع للنادي".

وشدد "إذا كانت التصريحات مسيئة لسمعة النادي؛ فقد تكون العقوبة مغلظة، وهذا ما بدر منه بالأمس".

وتابع "هناك من يضغط عليه من الخارج للتحدث في الإعلام. لكن رحيله أو استمراره هو قرار للنادي لأنه يمتلك عقدا مع الفريق يمتد لـ4 سنوات".

وأكمل: "تلقى عرضا جيدا لكن هو لاعب هام لنا والقرار في النهاية يعود للنادي وحده. وحتى لو وافقتا على رحيله فمن المحزن أن يكون رحيله بهذه الطريقة".

وأتم "الإدارة ستناقش أمر معقابته من عدمها، لكن علينا أولا التركيز على مباراتنا ضد ستلينيوش".

وكان سيرينو قد صرح برغبته في الانتقال للأهلي.

وقال اللاعب البالغ عمره 29 عاما في تصريحات نشرها موقع Soccerladuma:"هذه رغبتي (الرحيل عن صنداونز)".

ثم استدرك "لكن الأمر لا يعتمد علي، لابد أن يوافق صنداونز على العرض".

وذكرت تقارير جنوب إفريقية أن الصفقة لم تتم بسبب اختلاف على قيمتها بين الأهلي وصنداونز.

وكتب تقرير Soccerladuma أن الأهلي عرض 16.5 مليون جنيه لانتداب اللاعب، لكن صنداونز يريد قيمة أعلى.

وأوضحت أن صنداونز عرض على الأهلي إبرام صفقة تبادلية مقابل 78 مليون جنيه، يحصل بموجبها على أيمن أشرف وحسين الشحات مقابل سيرينو.

واختتم التقرير بأن المفاوضات توقفت بين الطرفين.

ويغلق سوق الانتقالات في جنوب إفريقيا يوم الإثنين، بينما في مصر ينتهي في 6 ديسمبر المقبل.