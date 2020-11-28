موسيماني: لهذا تركت الشناوي يتحدث مع اللاعبين بين الشوطين

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن أنه ترك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق يتحدث مع لاعبي القلعة الحمراء بين شوطي نهائي القرن.

الأهلي تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليفوز بالكأس للمرة التاسعة ويتأهل لكأس العالم للأندية 2021 التي ستُقام في قطر، في فبراير المقبل.

وقال موسيماني عبر قناة الأهلي: "عليك إدارك ما يحدث حولك. لقد أتيت لتدريب فريق كبير وفي فترة حساسة، لذلك لا تستطيع أن تبدأ كل شيء من جديد، لكن تبدأ في البدء وتنفيذ أفكارك بحذر".

وأضاف "أيضا تراقب جميع المحيطين لك، وترى وتستمع الجميع وتحترم ثقافاتهم ودينهم وتجعلهم يتقبلونك، وتعطيهم رؤيتك وخطة اللعب والثقة".

وتابع "لكن كل الأمور يجب أن تتم بشكل عقلاني وألا تكون مجرد حديث فقط لتبيع للناس الأحلام. عليك أن تكون مُحددا، وتعرف نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم لعلاجها".

وأكمل "السؤال كان لماذا لم يفز (الأهلي) بالكأس لمدة 7 سنوات؟ وخلال أول 45 دقيقة (ضد الزمالك) الفريق لم يكن واثقا من الفوز بالمباراة وهذا شعور طبيعي لأننا لم نفز بها لمدة 7 سنوات".

وعن هل شعرت بالقلق بعد أول 45 دقيقة، قال: "شعرت بالقلق، لكن حين تقود طائرة وتواجه تحديات لا يمكنك أن تظهر لركاب الطائرة قلقك؛ لأنهم يعتمدون عليك".

واستمر "تركت محمد الشناوي يتحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة. حديثه كان قويا وفعالا وانتظرت في غرفة أخرى، لأنهم يعرفون ثقافته وسيفهمون كلامه. دوري هو الحديث في الجانب الفني".

وتطرق موسيماني للحديث عن احترام جنوب إفريقيا للأهلي وإدراك قيمته جيدا بعد حضور رئيس نادي صنداونز ورئيس الاتحاد الإفريقي للمباراة.

وقال موسيماني: "أعتقد أن نصف جماهير صنداونز أصبحت تُساند الأهلي بسبب العلاقات بين الناديين. العلاقة أصبحت أقوى بسبب الكرة".

واستمر مدرب صنداونز السابق "أخرجنا الأهلي من قبل، والأهلي أيضا تغلب علينا، والمباريات لُعبت بروح عالية وفي أجواء ممتازة".

وتابع "الفضل يجب أن يعود لجنوب إفريقيا في إخراج المدربين".

وواصل "كرة القدم يجب أن تلعب باحترام وروح شريفة وهذا يخلق أجواء من التفاهم بين الفريقين. جماهير الأهلي ذهبت لملعب صنداونز ولم تحدث أي مشكلات، كما حدث هنا مع جماهير جنوب إفريقيا".

وأكمل "جنوب إفريقيا تحترم الأهلي وتعرف قيمته جيدا، وكنا نتسائل: لماذا لا يفز الأهلي بالبطولة مؤخرا؟".

وأضاف "كنا نعرف قيمة نجوم الأهلي، مثل سيد عبد الحفيظ ووائل جمعة ومحمد أبو تريكة"

واستمر "لا أعرف ما الذي جعل الأهلي لا يفوز، لكن كان علينا تغيير بعض الأشياء وهذا ما قلته للاعبين".

وأتم "علينا أن نقوم بالعمل بشكل مختلف عن الذي تم في الـ7 سنوات الأخيرة لنحقق ما لم يُحقق في هذه الفترة".