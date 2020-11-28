مواعيد مباريات السبت 28 نوفمبر 2020.. المقاولون يستهل رحلته القارية وصلاح يتحدى برايتون

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 10:30

كتب : FilGoal

محمد مجلي - محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

يعود المقاولون العرب للمشاركة القارية بمواجهة مضيفه أرتا سولار 7 اليوم السبت في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ولم تعلن أي قناة بثها إلى الآن.

وفي الدوري الإنجليزي يحل ليفربول حامل اللقب ضيفا على برايتون (2:30 مساء - beIN 1).

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ويواجه مانشستر سيتي فريق بيرنلي (5 مساء - beIN 1).

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس (10 مساء - beIN 1).

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر والتي تنطلق 7 مساء بتوقيت أم الدنيا.

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